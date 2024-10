Cosenza si tinge di mistero: arriva il “Giallo & Noir Festival”

2 minuti per la lettura

Cosenza si tinge di mistero con l’edizione 2024 del “Giallo & Noir Festival”, evento imperdibile per gli amanti del crime e della detective story, in programma il 25 e 26 ottobre al Palazzo della Provincia. “Whodunit?” (letteralmente “chi è stato?”): sarà questo eterno interrogativo ad animare la manifestazione che promette di trasformare la città calabrese nel centro nevralgico di un incontro tra fiction e realtà. Celebrando il fascino del mistero, tra enigmi, crimini e indagini, il festival esplorerà il cuore del genere letterario più amato di sempre attraverso un ricco parterre di ospiti.

GIALLO & NOIR FESTIVAL 2024

Il festival, ideato da Cristina Marra e Andrea Napoli, è un omaggio a quegli autori “colpevoli” di aver creato personaggi indimenticabili e trame avvincenti che tengono incollati milioni di lettori, portandoli in un mondo fatto di deduzione, indagini e colpi di scena. Il festival è un’occasione speciale per Cosenza, che si conferma come città d’eccellenza per la promozione culturale nel Sud. Dopo le edizioni del 2012, 2013 e 2018, questa nuova stagione segna un ulteriore passo verso la valorizzazione della letteratura di genere.

«La promozione del territorio attraverso l’invito alla lettura e il coinvolgimento di eccellenze artistiche, calabresi e non, renderà i giorni del festival lo spazio adatto per unire svago a cultura», assicurano dall’Istituto “Lux Solis”, organizzatore dell’evento.

LETTERATURA GIALLA: TRADIZIONE E INNOVAZIONE

A partire dalla celebre collana di gialli di Mondadori del 1929, che per prima introdusse il termine “giallo” in Italia grazie al colore delle copertine, il festival ripercorrerà l’evoluzione del genere, dalle sue radici storiche fino agli autori contemporanei. Non mancheranno omaggi ai grandi maestri italiani, come Augusto De Angelis e Andrea Camilleri, e un viaggio nelle influenze più moderne rappresentate da autori come Maurizio de Giovanni e Gabriella Genisi. Sarà anche l’occasione per esplorare come la tecnologia e l’avanzamento scientifico abbiano modificato il modo di indagare, tanto nella finzione quanto nella realtà.

OSPITI D’ECCEZIONE

Tra gli ospiti di questa edizione spiccano nomi importanti del panorama letterario e giornalistico come Fausto Vitaliano, Valentina De Poli, Vito Bruschini, Paolo Di Giannantonio, Alessandro Maurizi, Giancarlo Piacci e Gabriella Genisi. Autori e personaggi che, grazie alle loro opere e contributi, hanno saputo raccontare il mistero, il crimine e la giustizia in modo innovativo, portando alla luce le molteplici sfaccettature del noir contemporaneo.

Il “Giallo & Noir Festival” offrirà ai partecipanti un talk-interrogatorio con gli scrittori invitati, in cui verranno ripercorsi la loro carriera, le influenze letterarie e il contributo al genere giallo e noir. Dai capolavori della detective story classica fino ai romanzi polizieschi più contemporanei, gli ospiti si confronteranno su come il giallo italiano si sia evoluto nel tempo. L’evento punta così a coinvolgere un pubblico variegato, dai lettori appassionati agli studenti, promuovendo la lettura e il territorio attraverso la cultura.