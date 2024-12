Il Mediterraneo contro l’emergenza idrica. A Cosenza il convegno

2 minuti per la lettura

Il serbatoio del Mediterraneo contro l’emergenza idrica: a Cosenza, convegno organizzato dal Quotidiano del Sud nell’ambito delle iniziative di Feuromed. Giovedì 5 dicembre, alle 15:30 al Parco degli Enotri

“L’energia dell’Acqua, Il serbatoio del Mediterraneo contro l’emergenza idrica”, è il tema del convegno organizzato dal Quotidiano del Sud, nell’ambito delle iniziative di Feuromed (Il Festival Euromediterraneo dell’Economia). Un incontro che si svolgerà domani, giovedì 5 dicembre, presso il Parco degli Enotri – Mendicino (CS), a partire dalle ore 15 e 30.

L’acqua non è più solo un bene prezioso, è sempre più un bene raro. Eppure sono proprio le regioni del Mezzogiorno che, affacciando sul Mediterraneo e con una importante estensione di costa, potrebbero facilmente risolvere la criticità. Trasformandola in una opportunità di sviluppo. Con questo evento vorremmo sottoporre interventi concreti per superare l’emergenza idrica. Affrontando anche il tema dei dissalatori e delle nuove opportunità offerte, in questo senso, da un Sud sempre più hub energetico del Mediterraneo.

Dopo i saluti di Franz Caruso, sindaco di Cosenza e Giovanni Pensabene, presidente Fondazione Carical, ci sarà la relazione introduttiva di Ercole Incalza. Subito dopo sono previsti gli interventi di Bruno Brunone, presidente Centro Studi Sistemi Idrici Università di Perugia, di Cataldo Calabretta, presidente Sorical, di Daniele Biagio Laucelli, hydraulic engineering Politecnico di Bari, di Mario Maiolo, responsabile scientifico laboratorio “Gestione Sostenibile delle Risorse Idriche” – Università della Calabria, di Paola Granata, presidente di Confagricoltura Cosenza e di Patrizia Piro, presidente Centro Studi Idraulica Urbana Università della Calabria.

Nel corso del convegno presenteranno una serie di Case History Girolamo Vitucci, direttore approvvigionamento idrico Acquedotto Pugliese, Massimo Lamperti , presidente Suez Italia, Giulio Ricciuto, direttore O&M Italia Divisione Agua Acciona SA. Youssef Balla, Ambasciatore del Marocco e Rappresentante Permanente presso le Agenzie delle Nazioni Unite offrirà una testimonianza sulla situazione in Marocco. I lavori saranno conclusi dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. L’incontro sarà moderato da Antonio Troise, Vicedirettore Quotidiano del Sud.