A Rende, arriva “La Sila in città” il 21 e 22 dicembre

“La Sila in città”: le eccellenze del territorio silano arrivano a Piazza Matteotti, Rende, il 21 e 22 dicembre.

RENDE (COSENZA) – “La Sila in città”: le eccellenze del territorio silano arrivano a Piazza Matteotti, Rende, il 21 e 22 dicembre. Promossa dal Gal Sila, l’iniziativa è parte del progetto di cooperazione “Filiere corte e mercati locali”, finanziato attraverso la misura 19.3 del PSR Calabria 2014-2022, con il patrocinio del Comune di Rende.

Dalle 10 alle 20, la piazza si trasformerà in una vivace vetrina a cielo aperto. I visitatori potranno degustare e acquistare prodotti tipici a chilometro zero, espressione autentica delle tradizioni montane della regione. Accanto alle bancarelle, spettacoli itineranti allieteranno il pubblico, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente per tutta la famiglia.

“La Sila in città” non è solo un’opportunità per scoprire i sapori genuini della Sila, ma anche un’importante occasione per riflettere sul valore della filiera corta. Questo modello promuove la freschezza e la qualità dei prodotti, eliminando gli intermediari e assicurando una connessione diretta tra produttori locali e consumatori. In un’epoca di crescente attenzione all’ambiente, sostenere la filiera corta significa anche ridurre l’impatto ambientale, favorendo al contempo l’economia del territorio.

L’evento rappresenta un’occasione unica per scoprire e supportare le piccole realtà agricole silane, che con passione e impegno custodiscono le tradizioni locali. Partecipare a “La Sila in città” significa non solo gustare prodotti freschi e genuini, ma anche contribuire a un modello di consumo responsabile, più attento alla sostenibilità e al benessere delle comunità.