Moda Movie: la Commissione Cultura di Cosenza premia il direttore artistico Sante Orrico

La Commissione Cultura di Cosenza premia Sante Orrico, direttore artistico del festival Moda Movie che, da 29 edizioni, celebra i talenti della moda, del cinema e delle arti.

COSENZA – Sante Orrico, direttore artistico del festival Moda Movie, ha ricevuto un riconoscimento della Commissione Cultura del Comune di Cosenza. Una targa che celebra il suo impegno e la sua visione nella realizzazione di un progetto che ha saputo coniugare moda, cinema e arte. A consegnare il premio, durante una cerimonia tenutasi nella sala consiliare lunedì 16 dicembre 2024, è stato il presidente della Commissione Cultura, Mimmo Frammartino.

Il presidente della Commissione Cultura, Mimmo Frammartino, ha aperto l’incontro sottolineando l’importanza di un’iniziativa che, con passione e costanza, ha contribuito a valorizzare il talento e l’ingegno dei giovani creativi. «La finalità della Commissione – ha dichiarato Frammartino – è quella di riconoscere l’impegno di chi contribuisce alla crescita culturale della nostra città, dando un attestato di gratitudine a chi promuove la cultura in tutte le sue forme. Moda Movie è un esempio perfetto di questa missione, un progetto che continua a far crescere i giovani e a rendere Cosenza un punto di riferimento internazionale». Moda Movie, infatti, non è solo un evento che celebra la moda, ma è anche una delle prime manifestazioni a promuovere l’Italian Style nel Sud Italia. Un’iniziativa che, in quasi tre decenni, ha messo in luce la bellezza e la cultura del territorio, facendo emergere le peculiarità locali e trasformandole in un punto di forza del festival.

Moda Movie ha avuto il merito di promuovere e valorizzare, con lungimiranza, le potenzialità artistiche della città di Cosenza, portando il nome del capoluogo calabrese ben oltre i confini regionali e nazionali. Un riconoscimento che testimonia la rilevanza di un evento che continua a conquistare e sorprendere creativi, imprenditori e studiosi, e che ha avuto il merito di avvicinare la città a un pubblico internazionale.

Sante Orrico ha ricevuto la targa con la motivazione «Le nostre più vive congratulazioni, perché con Moda Movie è riuscito a realizzare ciò che per altri sembrava impossibile». Visibilmente emozionato, il direttore artistico di Moda Movie ha ringraziato il presidente Frammartino e la Commissione Cultura per il riconoscimento, e raccontando alcuni aneddoti legati alla nascita e alla crescita del festival. Tra i ricordi più significativi, ha menzionato la presentazione del progetto all’allora sindaco Giacomo Mancini, che fu il primo a credere nel valore dell’iniziativa.

OSPITI DELL’EVENTO

Nel corso dell’incontro, sono emersi i contributi di chi ha contribuito al successo di Moda Movie. Franca Ferrami, addetta stampa, e la giornalista Denise Ubbriaco hanno messo in evidenza gli aspetti unici e sempre rinnovati del progetto, che si arricchisce ogni anno di nuovi spunti, idee e collaborazioni.

L’incontro ha visto anche la partecipazione di Nicola Paldino, presidente della BCC Mediocrati, e Monica Perri, presidente del comitato provinciale Unicef di Cosenza, con cui Moda Movie ha recentemente avviato una collaborazione in chiave solidale.

Durante il suo intervento, il professor Carlo Migliori, presidente dell’ITS Nuove Tecnologie della Vita, ha annunciato l’avvio di un nuovo biennio specialistico indirizzato al settore della moda, un progetto che, come sottolineato da Orrico, rappresenta una delle sue più grandi ambizioni.

MODA MOVIE 2025

Soddisfatto per il riconoscimento e per la continua crescita di Moda Movie, Orrico ha concluso il suo intervento con una promessa: continuare a lavorare con passione. Un impegno che, dopo quasi trent’anni, sembra non conoscere confini, confermando l’importanza di un progetto che ha saputo attraversare il tempo con innovazione e determinazione. Il riconoscimento della Commissione Cultura di Cosenza, quindi, non è solo un premio personale a Sante Orrico, ma un tributo a un progetto che ha saputo valorizzare il territorio. Un traguardo che guarda al futuro, continuando a promuovere la cultura, la moda, il cinema e le arti con uno sguardo sempre rivolto alle nuove generazioni.