Al via la terza edizione di Aperinchiostro

La magia della letteratura ritorna a illuminare il cuore di Cosenza con la terza edizione di “Aperinchiostro”, la rassegna libraria promossa dall’amministrazione comunale di Cosenza, guidata dal sindaco Franz Caruso, e ideata dalla consigliera delegata alla Cultura, Antonietta Cozza. La kermesse promette di animare anche quest’anno le serate di luglio nello splendido scenario del chiostro del Museo dei Brettii e degli Enotri, fiore all’occhiello del centro storico cosentino. Il coordinamento artistico di questa edizione è stato affidato ad Antonella Falco, che garantirà una programmazione di alta qualità e interesse.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della letteratura e della cultura, un evento che arricchisce le serate estive di Cosenza con incontri di alto livello e momenti di condivisione. Un’occasione per riscoprire il piacere della lettura in un contesto suggestivo, dove le parole si intrecciano con la musica e l’arte, creando una magia unica nel cuore della città.

APERINCHIOSTRO: PRIMO EVENTO FISSATO PER IL 2 LUGLIO

L’apertura dell’evento è fissata per martedì 2 luglio alle 18:30, con la presentazione del libro “Dove la luce” di Carmen Pellegrino, edito da “La Nave di Teseo”. La serata inizierà con i saluti istituzionali del Sindaco Franz Caruso. A dialogare con l’autrice saranno la scrittrice Assunta Morrone e la giornalista Rosa Cardillo. L’evento sarà arricchito dalle incursioni musicali del cantautore cosentino Daniele Moraca, creando una perfetta sinergia tra parole e musica.

CARMEN PELLEGRINO: UN VIAGGIO NELLA MEMORIA

Carmen Pellegrino, autrice di “Dove la luce”, è una scrittrice e storica che ha esplorato tematiche contemporanee attraverso la lente della memoria dei luoghi e delle persone. Con il suo primo romanzo, “Cade la terra”, ha vinto il premio Rapallo Carige opera prima e il premio Selezione Campiello, consolidando il suo ruolo di voce significativa nel panorama letterario italiano. Nel suo ultimo lavoro, Pellegrino racconta la storia di Milo e del Professore, Federico Caffè, intrecciando vicende reali e immaginarie in una Roma degli anni ’80 e un piccolo paese nel 2023. Un romanzo che scava nella memoria collettiva e individuale, offrendo una riflessione profonda sulle radici e sull’identità.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Dopo l’inaugurazione, “Aperinchiostro” proseguirà lunedì 8 luglio con la presentazione del libro “La fortuna del Greco” di Vincenzo Reale, edito da Rubbettino. Antonio Pagliuso dialogherà con l’autore, accompagnato dagli interventi musicali di Manuel Sottile. La rassegna si concluderà giovedì 18 luglio con “Dimenticami dopodomani” di Andrea Di Consoli, sempre edito da Rubbettino, con la partecipazione di Daniel Cundari e le note musicali di Sasà Calabrese.