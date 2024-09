3 minuti per la lettura

Oktoberfest Calabria: al via la quinta edizione dal 18 ottobre al 3 novembre 2024 nell’area mercatale di Rende. Un programma ricco di iniziative.

La Regione si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più attese dell’anno: la quinta edizione dell’Oktoberfest Calabria. Organizzata dalla Wisea Eventi, con il patrocinio del Comune di Rende e in partnership con il celebre Birrificio Paulaner di Monaco di Baviera, la kermesse si terrà dal 18 ottobre al 3 novembre 2024 nell’area mercatale di Rende. La regina dell’evento, naturalmente, sarà la birra: per diciassette serate, il gusto inconfondibile della tradizione tedesca si fonderà con l’entusiasmo e l’ospitalità calabresi.

OKTOBERFEST CALABRIA: COME PARTECIPARE?

Durante la conferenza stampa di presentazione, tenutasi al BV President Hotel, il conduttore dell’Oktoberfest Calabria, Marco Tiesi, ha illustrato i dettagli del programma. La tensostruttura che accoglierà l’evento sarà in grado di ospitare oltre 3mila persone. Ma come funzioneranno le prenotazioni? Partecipare all’Oktoberfest Calabria 2024 è semplice. Tra le principali novità, spicca l’introduzione di un’app dedicata, che consentirà di gestire prenotazioni e consumazioni con estrema facilità. Le prenotazioni potranno essere effettuate anche online sul sito ufficiale dell’evento o direttamente presso l’infopoint all’interno dell’area mercatale.

OKTOBERFEST CALABRIA: SPORT, LA GARA PODISTICA

Non solo birra, ma anche tanto sport. Una delle sorprese più attese di questa edizione sarà la gara podistica di 10 km, riconosciuta dalla Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) e organizzata da Marco Barbuscio. «Poter organizzare un evento di questa portata in Calabria è un sogno che si realizza», ha dichiarato Barbuscio, ringraziando Wisea Eventi per l’opportunità.

«La gara vedrà la partecipazione di atleti olimpici. Abbiamo previsto un premio in denaro per le società». La giornata sarà arricchita da una serie di iniziative pensate per coinvolgere grandi e piccoli, come la “family run” di 1,5 km, aperta a famiglie e bambini dai 5 anni in su. «Come premio simbolico, tutti i partecipanti riceveranno un buono birra, concludendo la giornata con festeggiamenti e premiazioni all’interno del padiglione principale», ha concluso Barbuscio.

BANCO ALIMENTARE CALABRIA

Inoltre, grande attenzione è stata posta al sociale: parte del ricavato dalle vendite dei gadget ufficiali dell’evento sarà devoluto al Banco Alimentare Calabria, a sostegno delle famiglie bisognose.

LO SHOW

A rendere ancora più vivace l’atmosfera ci penserà un ricco programma di intrattenimento musicale. La Show Band Alpen Vagabunden, gruppo folk-bavarese, sarà protagonista delle serate insieme a un parterre di artisti calabresi e internazionali, tra cui spiccano i nomi di Mimmo Palermo e Giancarlo Pagano, presenti alla conferenza stampa, che si esibiranno il 25 ottobre.

Il 22 ottobre ci saranno le Celebrities Stars, musica dagli anni ’70 agli anni 2000. Il 23 e il 30 ottobre la serata sarà allietata dagli Alpen Vagabunden e da Francesco Colla Dj. Il 26 ci sarà The Klab Live Band, mentre domenica 27 si esibirà il trio Free Love. Martedì 29 ottobre il pianista Matthew Lee sarà accompagnato da altri tre musicisti per una serata al ritmo del Rock and roll. Il 31 ottobre ci saranno i Dune: «torneranno a suonare insieme e debutteranno all’OktoberFest», ha anticipato Marco Tiesi.

QUINTO ANNIVERSARIO OKTOBERFEST CALABRIA: 24 OTTOBRE

Uno degli appuntamenti più attesi sarà il 24 ottobre: si celebrerà il quinto anniversario dell’Oktoberfest Calabria. Ci saranno i “Ricci di mare”, oltre ai Vagabunden. La “festa delle feste” promette un’esplosione di allegria e sapori, arricchita da uno show cooking a cura dell’Agrichef Enzo Barbieri.

LA DOMENICA A PRANZO

Ogni domenica, a pranzo, il festival aprirà le porte anche a famiglie e bambini, offrendo attività ludiche pensate per i più piccoli, trasformando così l’Oktoberfest in un appuntamento inclusivo per tutte le età.

LA COLLABORAZIONE CON IL CUS COSENZA

Un altro partner di rilievo dell’Oktoberfest sarà il Cus Cosenza, squadra di calcio femminile. Antonella Paura, responsabile del progetto, ha sottolineato l’importanza di avvicinare i giovani allo sport. Durante la conferenza, Paura ha illustrato gli obiettivi di un’iniziativa che va oltre il campo da gioco, puntando a formare gli atleti in maniera completa, con un’attenzione particolare alla cura alimentare e al benessere psicologico. Con un programma variegato e inclusivo, che unisce sport, solidarietà, cultura e gastronomia, l’Oktoberfest Calabria 2024 si preannuncia un evento imperdibile.