Festa del cioccolato: a Cosenza, la 21ª edizione dal 25 al 27 ottobre

3 minuti per la lettura

Festa del cioccolato: dal 25 al 27 ottobre, la città di Cosenza ospiterà la 21ª edizione con un programma ricco di novità, tra show-cooking, degustazioni, esibizioni di artisti e laboratori per bambini.

Nel cuore di Cosenza, il dolce profumo del cioccolato sta per invadere l’isola pedonale di Corso Mazzini. Dal 25 al 27 ottobre, la città ospiterà la 21ª edizione della Festa del cioccolato. La manifestazione, organizzata dalla Publiepa srl con il patrocinio del Comune di Cosenza, è stata presentata nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi.

FESTA DEL CIOCCOLATO: A COSENZA, DAL 25 AL 27 OTTOBRE

Con oltre 40 espositori previsti, la manifestazione punta a valorizzare il talento e la creatività del comparto artigianale, celebrando il “cibo degli dei” in tutte le sue forme. L’evento non sarà solo un trionfo di dolcezza: numerose attività collaterali, esibizioni di artisti e laboratori per bambini arricchiranno il programma, confermando la dimensione inclusiva e comunitaria della kermesse. Anche quest’anno, la Festa del cioccolato si prepara ad accogliere migliaia di visitatori, offrendo una vetrina per i maestri cioccolatieri calabresi e ospitando artigiani provenienti da diverse regioni italiane.

UN EVENTO DI CARATURA NAZIONALE

Il sindaco Franz Caruso ha sottolineato l’importanza di un evento che, anno dopo anno, continua ad attirare sempre più persone, trasformandosi da appuntamento locale a evento di caratura nazionale. «La Festa del cioccolato non è più solo la festa del nostro territorio, ma un richiamo che si estende ben oltre i confini del Mezzogiorno», ha affermato Caruso, facendo riferimento alle numerose presenze attese e al crescente interesse anche da parte di espositori e partecipanti stranieri.

«È un orgoglio per la nostra città riuscire a suscitare l’interesse di diversi Paesi. Purtroppo, situazioni contingenti non hanno consentito la partecipazione di maestri cioccolatieri francesi che avevano già dato l’adesione». Il primo cittadino ha evidenziato l’impegno dell’amministrazione nel coinvolgere i giovani e nel promuovere iniziative come questa che rafforzino il senso di comunità: «Per la prima volta, la Festa del cioccolato è stata inserita nel calendario di manifestazioni dell’autunno cittadino».

FESTA DEL CIOCCOLATO: LE NOVITÀ DELLA 21ª EDIZIONE

Pino De Rose, organizzatore della manifestazione, ha spiegato che l’evento si distingue non solo per la qualità degli espositori, ma anche per il coinvolgimento di tutta la cittadinanza, con particolare attenzione ai più piccoli: «Il cioccolato è di per sé un richiamo irresistibile, ma il vero successo della manifestazione risiede nella sua capacità di creare un momento di aggregazione e condivisione per tutti. Uno dei nostri punti di forza sono i laboratori per bambini, che lo scorso anno hanno visto la partecipazione di circa 500 piccoli apprendisti cioccolatieri. Quest’anno puntiamo a mille partecipanti».

Una delle novità più importanti di questa edizione sarà la partecipazione di un’associazione di ragazzi diversamente abili, che si occuperanno di omaggiare i visitatori con caffè: «Sono fiero di questa iniziativa, voluta fortemente dal sindaco», ha dichiarato Pino De Rose.

Tra le attrazioni di questa edizione, De Rose ha ricordato lo show-cooking organizzato dalla Federazione Cuochi, la presenza dell’istituto Mancini Tommasi e una performance artistica “Provoc-art” a cura di Alessandro Misasi. Non mancheranno premi e riconoscimenti: tra questi, la consegna di una targa honoris causa al maestro cioccolatiere dell’anno. Inoltre, sarà presente un’esposizione curata dalla Questura di Cosenza, che mostrerà alcuni mezzi della Polizia di Stato, tra cui la prestigiosa Lamborghini Urus.

MIGLIAIA DI PRESENZE PREVISTE

L’assessore alle attività economiche e produttive del Comune di Cosenza, Massimiliano Battaglia, ha ricordato il successo dello scorso anno, con oltre 150mila presenze, e si è posto l’obiettivo ambizioso di raggiungere quota 200mila visitatori per questa edizione. Anche i rappresentanti delle associazioni di categoria presenti alla conferenza stampa – Francesco Citino (presidente provinciale CNA, Confederazione Nazionale dell’ Artigianato e della Piccola e Media Impresa), Francesco Calomino (Confcommercio), Luca Pignataro (presidente provinciale della CIA, Confederazione Italiana agricoltori) e Pietro Sirianni (direttore provinciale Coldiretti) – hanno confermato il sostegno delle loro organizzazioni alla Festa del cioccolato, riconoscendone il ruolo fondamentale nel valorizzare il territorio e le sue eccellenze produttive.