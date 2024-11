Moda Movie: gli stilisti omaggiano le eccellenze calabresi

3 minuti per la lettura

“Alta Moda • Sapori di Calabria”: l’iniziativa che anticipa la 29ª edizione del progetto Moda Movie, il festival che dal 1997 celebra la creatività e i talenti della moda, del cinema e delle arti.

COSENZA – La città di Cosenza si prepara ad accogliere la 29ª edizione del progetto Moda Movie, il festival che dal 1997 celebra la creatività e i talenti della moda, del cinema e delle arti. Per il 2025, la kermesse presenta “Alta Moda • Sapori di Calabria”, un’iniziativa innovativa che intreccia il linguaggio della moda con le eccellenze agroalimentari calabresi, confermando il ruolo dell’Associazione Creazione e Immagine come promotrice di un progetto che valorizza cultura, formazione e risorse locali.

“ALTA MODA • SAPORI DI CALABRIA”: IL CONNUBIO TRA ARTE SARTORIALE E PRODOTTI LOCALI

L’idea nasce dalla visione del direttore artistico Sante Orrico, che ha lanciato una sfida ambiziosa ai finalisti e vincitori delle edizioni passate: creare abiti di alta moda ispirandosi ai prodotti simbolo della tradizione calabrese, come liquirizia, bergamotto, agrumi, uva e pesce locale. Questa fusione di moda e territorio dà vita al progetto “Alta Moda • Sapori di Calabria”, un omaggio alle radici culturali e alla capacità creativa degli stilisti che hanno fatto parte della storia del festival.

“ALTA MODA • SAPORI DI CALABRIA”: GLI STILISTI

Un totale di 16 stilisti, provenienti da tutta Italia e accomunati dal legame con Moda Movie, parteciperanno a questa avventura creativa. Dai bozzetti ai tessuti, ogni designer reinterpreterà un prodotto calabrese in chiave sartoriale, creando capi unici che saranno presentati durante la serata conclusiva del festival.

Ecco i nomi degli stilisti partecipanti:

Rosa Allocca – Marigliano (NA) – 2023;

Silvio Betterelli – Macomer (NU) – 2003;

Maria Francesca Cozza – Rende (CS) – 2014;

Cristina Cozzolino – Mendicino (CS) – 2002;

Annalisa Di Lazzaro – Rocca Imperiale (CS) – 2011;

Eugenio Di Santo – Mendicino (CS) – 2013;

Fabiola Pia Dimasi – Laureana di Borrello (RC) – 2024;

Maria Locco – Cosenza – 2006;

Valentina Malappione – Belvedere M.mo (CS) – 2012;

Carmela Montalto – Acri (CS) – 2024;

Maria Francesca Nigro – Cosenza – 2017;

Federico Rossi – Portogruaro (VE) – 2022;

Vincenza Salvino – Piane Crati (CS) – 2010;

Elisa Sciammarella – San Benedetto Ullano (CS) – 2024;

Christian Spinelli – Montepaone (CZ) – 2024;

Maria Rosaria Zicarelli – Guardia Piemontese (CS) – 2023.

UN PERCORSO TRA MODA E TERRITORIO

La novità di quest’anno rafforza l’identità del festival come piattaforma di promozione del made in Calabria. Accanto alla moda, torna la sezione “Sapori Mediterranei”, che coinvolge le migliori aziende locali del settore agroalimentare e gastronomico. Durante le giornate dell’evento, i ristoranti convenzionati offriranno ai partecipanti menù esclusivi a base di prodotti a km 0, invitando ospiti e turisti a scoprire le delizie del territorio.

MODA MOVIE 2025: UN’EDIZIONE DA NON PERDERE

Il momento clou del festival sarà la serata Evento Moda, dove gli abiti ispirati ai prodotti calabresi sfileranno in passerella, accompagnati dall’esposizione dei bozzetti nella mostra ufficiale del festival. Un’occasione unica per celebrare la Calabria come terra di eccellenze culturali, creative e gastronomiche. Con questa edizione, Moda Movie si riconferma non solo come palcoscenico per giovani talenti, ma anche come motore di valorizzazione territoriale, capace di unire la moda alla tradizione in un racconto visivo che parla di arte, cultura e sapori. L’appuntamento è per giugno 2025: un viaggio tra stile e territorio che promette di stupire e ispirare.