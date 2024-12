4 minuti per la lettura

Cosenza brilla di luce e solidarietà grazie alla sinergia tra Comune e imprenditori. Nuove iniziative in città e anticipazioni sull’apertura del concerto di Achille Lauro a Capodanno.

Cosenza brilla di luce e solidarietà. Nel Salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, il sindaco di Cosenza, Franz Caruso e il Comitato spontaneo degli operatori economici hanno tracciato il bilancio delle attività natalizie che, quest’anno, hanno coinvolto l’intera città fino all’Epifania, anticipando le prossime iniziative.

SINERGIA TRA COMUNE E IMPRENDITORI

Il sindaco ha sottolineato il successo di una scelta strategica e inclusiva: «Quest’anno abbiamo illuminato non solo il centro ma anche le periferie, portando il Natale in ogni angolo del nostro vasto territorio». Questa decisione ha consentito di dare maggiore visibilità a quelle aree in cui questa festività «veniva vissuta più nel privato anziché negli spazi pubblici. Come amministrazione raccogliamo il plauso e i ringraziamenti dei cittadini per questa scelta vincente».

Caruso ha attribuito i risultati a una stretta collaborazione tra pubblico e privato, elogiando il contributo degli imprenditori locali e di coloro che, pur non essendo originari di Cosenza, operano con dedizione nel territorio: «Questo ha rafforzato l’immagine di una città accogliente. È un messaggio positivo, che vogliamo portare avanti anche dopo le festività».

NUOVI PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI

Il sindaco di Cosenza ha poi annunciato nuovi progetti che puntano a valorizzare i beni pubblici, con interventi mirati per contrastare l’inciviltà e promuovere il rispetto degli spazi comuni, specialmente tra i più giovani. «Vediamo graffiti sui manufatti comunali, in primis sul Ponte di Calatrava. Sicuramente, opera di giovani che vogliono esprimere la loro creatività, però deturpando i beni pubblici». Tra le proposte spicca l’idea di creare uno spazio dedicato al writing artistico, per incanalare la creatività urbana in un luogo appropriato. Caruso ha annunciato anche l’allestimento di un salotto letterario. Queste iniziative, ha spiegato il sindaco, rafforzeranno il senso di comunità, trasformando Cosenza in un luogo non solo accogliente, ma anche stimolante dal punto di vista culturale.

CAPODANNO A COSENZA: ECCO CHI APRIRÀ IL CONCERTO DI ACHILLE LAURO

Rispondendo alla nostra domanda, il sindaco ha svelato un’anticipazione sul Capodanno in città. L’apertura del concerto di Achille Lauro vedrà la partecipazione di giovani artisti locali. «Vogliamo dare spazio ai giovani talenti del territorio, vista l’importanza che ha assunto il Capodanno di Cosenza come vetrina per le realtà canore emergenti della nostra città. Abbiamo ricevuto numerose richieste, tra cui quella di una giovane cantautrice cosentina, residente a Milano, che ha collaborato con Achille Lauro. Stiamo valutando come organizzare l’esibizione, per offrire a questi giovani talenti una grande opportunità».

ATTENZIONE ALLE FASCE PIÙ DEBOLI DELLA SOCIETÀ

Infine, il primo cittadino ha evidenziato l’importanza di non dimenticare le fasce più deboli della società: «Abbiamo letto dei tagli previsti dalla finanziaria nel settore del welfare. È nostro dovere fare di più per chi vive situazioni di difficoltà, garantendo che anche i meno fortunati possano sentirsi parte della comunità in momenti di festa e gioia».

SINERGIA TRA COMUNE E IMPRENDITORI: PROGETTO DELLE LUMINARIE A COSENZA

Giovanni Battista Perciaccante, presidente di Confindustria Cosenza, ha osservato «Cosenza è il fulcro della provincia. Noi ci siamo e saremo sempre presenti, anche il prossimo anno, per contribuire al benessere della città». Successivamente, ha espresso il suo ringraziamento a Carmine Guido, coordinatore del Comitato spontaneo operatori economici Cosenza, definendolo «un organizzatore e un aggregatore eccezionale».

Carmine Guido ha messo in luce con orgoglio l’impegno di quelli che ha definito «operatori illuminati», ricordando come il progetto delle luminarie, nato quattro anni fa per sopperire all’assenza di fondi, rappresenti oggi un gesto di restituzione alla collettività. «Abbiamo illuminato 21 piazze, spostandoci dal salotto buono della città, che è Corso Mazzini, fino alle periferie. Non trascurerei l’illuminazione nella piazza dell’Ospedale, apprezzata dal direttore. Questa è la città di tutti, senza confini».

SORPRESA PER L’EPIFANIA

Guido ha concluso sottolineando che, grazie alla generosità degli imprenditori, quest’anno è stata raccolta una somma significativa che, oltre a finanziare le luminarie, consentirà di realizzare «una sorpresa ai bambini meno fortunati il giorno dell’Epifania. Vogliamo così manifestare la nostra vicinanza e solidarietà a chi soffre. Ringrazio tutti coloro che hanno aderito e contribuito alla realizzazione di questo progetto».

SINERGIA TRA COMUNE E IMPRENDITORI: ALLESTIMENTI DELLE LUMINARIE

Il consigliere comunale Francesco Turco, coordinatore degli allestimenti delle luminarie, ha precisato che «Quest’anno, le luminarie si sono accese già il 20 novembre, anticipando i tempi, e sono state posizionate anche in punti strategici della città per accogliere i visitatori dell’hinterland. Abbiamo voluto valorizzare luoghi simbolo come piazza Europa, via Arabia, la scalinata di via Calabria, ma anche le periferie e le frazioni. Le luminarie sono state molto apprezzate. Il video condiviso sui social ha ricevuto numerosi commenti e like».