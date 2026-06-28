Festa patronale di Portapiana: la svolta del Collettivo Boomerang

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Portapiana, storico quartiere di Cosenza, si riaccende: l’antica festa patronale diventa un laboratorio sociale con il collettivo “Boomerang”. Si parte il 29 giugno con la mostra “Corners – Angoli di Centro storico

COSENZA – Dal 6 al 12 luglio 2026, lo storico rione cosentino di Portapiana torna a vestirsi a festa per i solenni festeggiamenti in onore di Maria SS. della Sanità e dei Santi Medici Cosma e Damiano. Un appuntamento identitario profondo, che affonda le sue radici all’inizio del secolo scorso, epoca in cui la Chiesa di Santa Maria venne eretta a Sede Parrocchiale, ma che oggi accetta la sfida del tempo e si rinnova radicalmente nella formula e nella visione.

Si parte ufficialmente il 6 luglio con i festeggiamenti ma già da lunedì 29 luglio e fino al 12, il quartiere apre le sue porte per la mostra fotografica “Corners – Angoli di Centro Storico”. Allestita all’interno del Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, l’esposizione nasce dalla selezione degli scatti realizzati durante la Passeggiata Fotografica svoltasi nell’edizione 2025. Sarà visitabile seguendo gli orari di apertura e chiusura del Conservatorio.

Oltre il “già visto”: la scommessa di una festa lunga sette giorni

Per anni la tradizione del quartiere ha seguito un binario consolidato. La svolta è arrivata quando le nuove generazioni del quartiere hanno avvertito la necessità di una svolta creativa. Da questa spinta di rinnovamento, mantenendo una netta e rispettosa separazione rispetto ai riti prettamente ecclesiastici e liturgici, è nato il Collettivo Spontaneo “Boomerang – Tutto torna (Azioni per il territorio)”. L’obiettivo? Allargare i confini della festa, trasformandola in un contenitore socio-culturale capace di far vivere il rione per l’intera settimana.

Il modello “Boomerang”: i successi passati e le novità del 2026

Il debutto dello scorso anno ha dimostrato che la strada era quella giusta. Il Collettivo ha saputo affiancare alla sacralità della tradizione una serie di eventi collaterali mirati a riscoprire lo spazio pubblico: dalle attività di writing alla passeggiata fotografica, fino al recupero dei giochi popolari. Vero e proprio asso nella manica e volano dell’intera manifestazione è stata la cena di quartiere, un momento di convivialità pura che ha generato un forte entusiasmo e che quest’anno si candida a essere l’evento più atteso, anche fuori dai confini del rione.

Forte di quell’esperienza, per l’edizione 2026 il Collettivo Boomerang si è mosso con largo anticipo, ampliando la rosa degli appuntamenti culturali e ricreativi per rafforzare lo spirito d’aggregazione.

Fare rete per il territorio: entrano in campo nuove energie

La vera maturazione del progetto per questo 2026 si misura anche nella capacità di fare rete. Per aprirsi a un pubblico più vasto e rendere la festa un’esperienza ancora più partecipata e inclusiva, sono state stringenti le collaborazioni con realtà associative attive sul territorio, come Munnizza e Raccontami.

Quella che si appresta a vivere Portapiana, dunque, non è più soltanto una ricorrenza calendariale, ma la dimostrazione di come la devozione storica e il dinamismo antropologico possano coesistere. I tempi cambiano, i modi di comunicare e organizzare si evolvono, ma l’attaccamento viscerale a un quartiere, grazie a idee solide e coerenti, resta il motore più potente.

IL PROGRAMMA

6 Luglio – ore 21:30

BAROKOS IN FESTA

Concerto Barocco nella splendida cornice della Chiesa di S. Maria della Sanità.

La musica barocca ritrova la sua dimensione più autentica negli spazi sacri che l’hanno vista nascere e risuonare per secoli. L’acustica naturale della Chiesa di Santa Maria della Sanità esalta ogni sfumatura delle composizioni, creando un dialogo unico tra musica, architettura e spiritualità. Un’esperienza capace di restituire tutto il fascino senza tempo di questo repertorio.

Con l’Orchestra del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza. Coordinamento artistico a cura delle Prof.sse Maria Carmela Conti e Francesca Zavarrone. Patrizio Germone al Violino Barocco & Direttore d’orchestra.

7 Luglio – ore 20:30

CINE CLUB all’aperto – Il cielo in una stanza

Film: BUY NOW – L’inganno del consumismo

Presso il vicolo “du Jardiniaddru” – Portapiana.

Nella suggestiva cornice di una delle più caratteristiche vineddre di Portapiana presso il Cine Club all’aperto “Il cielo in una stanza” — ricavato da un antico edificio diroccato, privo di tetto e di cui si conservano soltanto i bassi muri perimetrali — grazie alla collaborazione con Munnizza Social Club sarà proiettato

BUY NOW – L’inganno del consumismo. Un documentario che svela i meccanismi psicologici e le strategie persuasive utilizzate dalle grandi multinazionali per indurci ad acquistare continuamente prodotti spesso superflui e non realmente necessari.

A seguire, un momento di confronto e condivisione di idee su come costruire una coscienza ecologica più matura e responsabile, per un mondo più pulito, consapevole e sostenibile.

8 Luglio – ore 20:00

CENA DI QUARTIERE: PARMIJAM – (A battaglia di Ruati i Pammigggiana)

La formula rimane pressoché invariata e il motto pure: “Abbussati curi pedi”. Ognuno porta qualcosa, che sia un piatto cucinato (se è PAMMIGGGIANA ancora meglio), una portata fredda o semplicemente bibite e rinfreschi. Si mette tutto in comune per condividerlo con gli altri partecipanti. L’organizzazione metterà a disposizione tavoli, sedute, frutta “rinfrescata ara Funtana du Zumpu” e un’accoglienza tutta nuova. La strada sarà chiusa al traffico e animata da concertini, DJ set diffusi, canti popolari e l’immancabile STRINA SAMMER NAIT! (As usual).

In arrivo anche una piccola sorpresa!

9 Luglio

By day (ore 16:00) – Murales: Realizzazione del Murales Commemorativo dedicato alla memoria del caro FRANCUZZU DA FUNTANA (Franco Caputi). Writer, musica, birrini e un ambiente chill nel bel mezzo del quartiere.

By night (ore 21:00) – POLVERE DI STELLE (Note d’Estate)

Serata Liscio e Balli di Gruppo: Sul sagrato della Chiesa di S. Maria della Sanità, allestito a festa per l’occasione, si terrà una serata danzante con i Maestri Pietro Amendola e Giulio Gazzaruso, che animeranno la piazza con musica e intrattenimento.

10 Luglio – ore 21:00

GIOCHI POPOLARI E DELLA TRADIZIONE

Triathlon di coppia: Palloncino scoppiato sulle gambe, Mela attaccata al filo, Corsa nei sacchi.

Sfide di Gola & Tradizione: Tiro alla corda, Gara della Pasta asciutta, Gara dell’Anguria, Tiro alle Pignate.

Sarà inoltre presente un’area dedicata ai più piccoli con animazione specifica.

11 Luglio – ore 19:00

PROCESSIONE

Solenne processione delle statue della Madonna della Sanità e dei SS. Medici per le vie e le diramazioni del RIONE. Dopo molto tempo, si ritorna finalmente al vecchio e tradizionale itinerario.

12 Luglio

PHOTO WALK

Ore 10:30: Passeggiata Fotografica 2026 tra le vie e “ri vineddre” nella parte alta del Centro Storico.

Ore 10:30: Passeggiata Fotografica 2026 tra le vie e “ri vineddre” nella parte alta del Centro Storico. A seguire: FORTUNATO – Aperitivo Futurista presso il BAR ZOLFINO a base di Campari e stuzzichini del Panificio Cuti.

Nel weekend dal 10 al 12 luglio saranno attivi concerti e stand gastronomici “ara rifriscata”. Il programma è in fase di aggiornamento. Boomerang è un brand extension di manocchio® per Rione Portapiana.