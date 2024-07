Al Garden, torna il “Canto anch’io, no tu no”: una serata di musica e solidarietà

3 minuti per la lettura

La settima edizione del “Canto anch’io, no tu no” torna a illuminare il palco del Cine-Teatro Garden di Rende. L’appuntamento è fissato per mercoledì 10 luglio alle ore 20 per una serata all’insegna del divertimento e della solidarietà. La manifestazione, organizzata da Apdem Onlus in collaborazione con M-Art e Fidapa Bpw Italy sezione di Cosenza, vedrà alla conduzione l’attore Paolo Mauro insieme alla cantante e compositrice Rosa Martirano.

INIZIATIVA BENEFICA

Organizzato da Apdem Onlus in collaborazione con M-Art e FIDAPA BPW Italy Sezione di Cosenza, questo spettacolo non è solo un’occasione di svago, ma anche un’importante iniziativa benefica. I proventi della serata saranno interamente destinati a due progetti: le opere di Dio curate da Don Antonio Abruzzini dell’Associazione Operai della Divina Misericordia e la difesa della vita nascente sostenuta dalla Fondazione “Il cuore in una goccia”.

Numerose associazioni regionali e nazionali sostengono l’evento, tra cui “Ammi Donne per la Salute”, “CMS Conv. Maria Cristina di Savoia” Sez. di Rende, “Gli Altri Siamo Noi”, “Confluenze”, “Nemo’s Factory Aps”, “Spaccamattuni”, “Punto e a Capo”, “Massimiliano Adamo Onlus”, “Ars Enotria”, “Spezza il Pane”, “L’Albero di Sorrisi” e “L’Arte in Corso”.

Simona De Benedittis, presidente di Apdem: «Il motto dell’Apdem è: Non si cammina da soli ma tutti insieme. E’ per questo motivo che insieme alla Fidapa BPW Italy Sezione di Cosenza e ad M-Art, partner di questo spettacolo, abbiamo tenuto a coinvolgere 12 realtà associative presenti sul territorio. Anche quest’anno, aiuteremo due realtà che ci stanno a cuore: l’Associazione Operai della Divina Misericordia e la Fondazione “Il cuore in una goccia”. In merito alla prima, il sostegno di quest’anno servirà al convento di Pietrafitta che ancora necessita di interventi di ristrutturazione per l’accoglienza di pellegrini che si recano in questo luogo per trovare pace e ristoro. In merito alla seconda, il contributo è destinato al progetto Hospice Perinatale. Speriamo che possiate partecipate in tanti a questo spettacolo, dove la leggerezza e il divertimento saranno assicurati».

SETTIMA EDIZIONE “CANTO ANCH’IO NO TU NO”

Il “Canto anch’io, no tu no” si ispira al celebre programma televisivo “Tale e Quale Show” di Rai, in cui cantanti dilettanti si sfidano nell’imitazione di artisti famosi. La peculiarità dello spettacolo è l’assoluto anonimato dei partecipanti, che verranno presentati esclusivamente con i nomi dei personaggi che interpretano. Una giuria composta da professionisti del settore e membri delle associazioni organizzatrici avrà il compito di decretare i vincitori.

La direzione artistica dell’evento è affidata a Rosa Martirano, ideatrice della manifestazione, che seguirà personalmente la preparazione delle performance canore. Le trasformazioni saranno curate dai truccatori della Ame Academy, mentre alcuni abiti di scena saranno realizzati dell’Accademia New Style. Le coreografie, fondamentali per rendere le esibizioni ancora più spettacolari, saranno curate dalla DenSer Scuola di Danza e Spettacolo, e l’audio sarà gestito da Alessandro Guido. «Stimati professionisti, in settori molto diversi da quello artistico musicale, si cimenteranno nell’imitazione di famosissimi artisti internazionali, trasformandosi nei loro miti. Hanno preparato con me la loro performance. Garantiamo l’anonimato più assoluto e per questo i nostri concorrenti sono pronti a tutto. Sarà una serata divertentissima!» ha dichiarato Rosa Martirano.