Talenti al pianoforte: Cosenza ospita il Premio Nazionale delle Arti

Dal 22 al 24 novembre, città di Cosenza ospiterà la XVIII edizione del Premio Nazionale delle Arti (PNA), nella sua sezione dedicata al pianoforte.

COSENZA– Per la prima volta, la città di Cosenza ospita la XVIII edizione del Premio Nazionale delle Arti (PNA), nella sua sezione dedicata al pianoforte. Un evento di grande prestigio che, dal 22 al 24 novembre, si svolgerà presso l’Auditorium Casa della Musica del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio”, trasformando Cosenza in un punto di riferimento per la musica e la cultura italiana.

Il PNA, promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), è una competizione che celebra il talento e la creatività dei giovani pianisti provenienti da tutta Italia. Quest’edizione, che segna il debutto del concorso nella città bruzia, rappresenta un’importante vetrina per gli emergenti del panorama musicale nazionale.

PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI

Cosenza, con il suo patrimonio culturale e la sua bellezza paesaggistica, è il palcoscenico ideale per un evento di tale portata. La città, ricca di storia e tradizione, accoglie i partecipanti con un’atmosfera che stimola la crescita artistica e favorisce il confronto tra giovani talenti provenienti dai conservatori italiani. L’iniziativa, infatti, non è solo una gara, ma una vera e propria celebrazione della musica e della passione per l’arte.

Francesco Perri, direttore del Conservatorio di Cosenza, sottolinea: “Il Premio Nazionale delle Arti, sezione pianoforte, non è solo una competizione, ma una manifestazione che incoraggia i giovani a perseguire i propri sogni e a contribuire alla cultura musicale del nostro paese.” Un’opportunità unica, dunque, per i pianisti di mettersi alla prova, guadagnando visibilità e acquisendo esperienza.

PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI: UNA GIURIA INTERNAZIONALE

La competizione si articola in due fasi: una eliminatoria della durata di 20 minuti e una finale che avrà una durata massima di 60 minuti. I partecipanti, 16 in totale, selezionati dai rispettivi conservatori, si esibiranno su un repertorio che spazia dai grandi classici della musica pianistica a brani contemporanei, offrendo una panoramica completa delle potenzialità artistiche dei giovani talenti.

Ad arricchire la competizione, una giuria di fama internazionale presieduta da Boris Bekhterev, Alexander Hintchev, Pierluigi Camicia, Roberto Cominati e Maurizio Barboro, pronti ad ascoltare e valutare le performance con la massima attenzione.

PREMIO E OPPORTUNITÀ PER I VINCITORI

L’edizione 2024 di Cosenza offre non solo una competizione ma anche numerose opportunità di crescita per i vincitori. Oltre ai premi in denaro, i pianisti avranno l’occasione di partecipare a masterclass con importanti professionisti del settore, ampliando così la loro formazione e arricchendo la loro esperienza musicale. Inoltre, i migliori talenti avranno la possibilità di esibirsi in concerti premio organizzati da associazioni di settore, tra cui un evento speciale con l’Orchestra Sinfonica Brutia – ICO, inserito nella Stagione Concertistica 2025.

UN FINALE APERTO AL PUBBLICO

La fase finale del concorso e il concerto conclusivo, che si terranno domenica 24 novembre 2024 alle ore 18, saranno aperti al pubblico. Un’occasione imperdibile per vivere da vicino l’emozione della musica dal vivo e per sostenere i giovani artisti che stanno scrivendo il futuro della musica pianistica. Un evento che conferma l’importanza di Cosenza come centro culturale di rilevanza nazionale e che celebra il talento dei giovani musicisti italiani, offrendo loro una piattaforma per crescere, confrontarsi e affermarsi nel panorama musicale internazionale.