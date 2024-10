Il prof Ciro Indolfi lascia Catanzaro per Medicina all’Unical

1 minuto per la lettura

Cardiologo di fama internazionale, Ciro Indolfi è professore straordinario nella nuova facoltà di Medicina dell’Unical

Continua la “campagna acquisti” della facoltà di Medicina dell’Università della Calabria. L’ultimo ad arrivare nel campus di Arcavacata è il cardiologo di fama internazionale, Ciro Indolfi da oggi, mercoledì 30 ottobre 2024, ha preso servizio all’Unical. Il presidente della Federazione Italiana di Cardiologia e professore ordinario è guiderà un ambizioso progetto di ricerca che si avvarrà delle più recenti tecnologie dell’intelligenza artificiale per la diagnosi e la prognosi delle malattie cardiovascolari.

«Concluso il suo incarico ordinario all’Università Magna Graecia di Catanzaro, Ciro Indolfi – si legge in una nota dell’Unical – ha scelto il settore pubblico, preferendolo alle opportunità private, e ha partecipato alla Call dell’Università della Calabria. L’ateneo lo ha assunto come professore straordinario, trattenendolo in servizio grazie a una nuova normativa che consente ai docenti universitari impegnati in attività assistenziali in medicina e chirurgia di proseguire la propria carriera. La posizione di professore straordinario, istituita ai sensi della legge 230/2005, permette alle università di attivare programmi di ricerca in collaborazione con soggetti privati, interamente finanziati da questi ultimi».

Con l’arrivo di Ciro Indolfi l’Università della Calabria potenzia ancora di più la sua facoltà di Medicina. Il prof di lunga esperienza è una delle eccellenze della sanità in Calabria. Un accademico noto nell’ambiente medico internazionale che fino a poco tempo fa era tra i nomi più importanti della facoltà di Medicina alla Magna Graecia di Catanzaro.