Un giovane calabrese tra gli under 40 premiati da Fortune

C’È ANCHE un giovane calabrese tra i quaranta under 40 che stanno cambiando l’Italia, selezionati da Fortune. Si tratta di Francesco Branda – classe ‘94, di Belvedere Marittimo – laureato all’Unical in Ingegneria informatica, dove ha anche conseguito il dottorato di ricerca con la supervisione del professor Mimmo Talia.

Oggi Branda lavora come ricercatore presso il Campus Bio-medico di Roma. I dati sono la sua passione: dall’intelligenza artificiale applicata alla medicina predittiva, fino all’epidemiologia computazionale, i suoi interessi abbinano tech e salute. Una passione rafforzata durante la pandemia da Coronavirus, l’evento probabilmente più data informed della storia e che ha contribuito alla sua selezione tra i migliori under 40 di Fortune.

In quei mesi, spinto anche dalla consapevolezza che i dati siano un bene comune, Francesco sviluppa il progetto Covida, un portale che estrae e mette a disposizione i dati sui contagi e sulle vaccinazioni. Fra gli ultimi studi, lo sviluppo di un innovativo database open-access, “che traccia in tempo reale i casi di influenza aviaria”, in uscita su “The Lancet Infectious Diseases”.