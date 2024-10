2 minuti per la lettura

“Seduci, svaligia e scappa”: i pittoreschi borghi di Plataci, Rossano, Corigliano, Amantea, Fiumefreddo e Diamante si sono trasformati in un affascinante set per le riprese del tv movie diretto dal regista Fabrizio Costa.

Negli ultimi giorni, i pittoreschi borghi di Plataci, Rossano, Corigliano, Amantea, Fiumefreddo e Diamante si sono trasformati in un affascinante set per le riprese del tv movie “Seduci, Svaligia e Scappa”, diretto dal regista Fabrizio Costa. L’uscita del film, prodotto da Pepito Produzioni srl e patrocinato dalla Calabria Film Commission, è prevista tra marzo e aprile 2025. Il cast include nomi di spicco del panorama cinematografico italiano, tra cui Nino Frassica, Francesco Arca, Chiara Tron e la calabrese Mariana Lancellotti. Una combinazione di talento e carisma che promette di divertire e coinvolgere il pubblico di ogni età.

In un’atmosfera di entusiasmo crescente per le riprese di “Seduci, Svaligia e Scappa”, sabato sera, alcuni dei protagonisti del film, tra cui Francesco Arca e Chiara Tron, insieme a parte della produzione, sono stati avvistati in un noto locale cosentino. La loro presenza ha immediatamente suscitato grande interesse tra i fan, che non si sono lasciati sfuggire l’occasione di interagire con loro. Arca e Tron si sono dimostrati cordiali e disponibili, intrattenendo conversazioni e, naturalmente, scattando selfie con i fan entusiasti.

“SEDUCI, SVALIGIA E SCAPPA”: IL TV MOVIE AMBIENTATO IN CALABRIA

La scelta di ambientare le riprese in queste splendide location non è affatto casuale. Il paesaggio mozzafiato e l’atmosfera autentica dei borghi calabresi offrono uno sfondo ideale per la trama, che promette di catturare l’attenzione e il cuore degli spettatori. La comunità locale sta vivendo un momento di entusiasmo. La produzione ha aperto le porte alle audizioni per i residenti in Calabria, offrendo un’opportunità imperdibile a chi sogna di calcare il palcoscenico. Le audizioni si sono svolte a Rossano Calabro, ai Laghi di Sibari e a Fiumefreddo, accogliendo aspiranti attori e attrici con la speranza di farsi notare in un settore così competitivo.

LA PEPITO PRODUZIONI

Fondata nel 2011 da Agostino Saccà, Pepito Produzioni srl si è rapidamente affermata nel panorama cinematografico e televisivo italiano. Con un catalogo variegato che include film per il grande schermo, commedie per la TV, serie televisive e documentari, l’azienda ha già all’attivo opere di grande successo, come “La terra dell’abbastanza” dei fratelli D’Innocenzo e “La Tenerezza” di Gianni Amelio, premiati con diversi riconoscimenti tra cui il Nastro d’Argento e il David di Donatello.

Inoltre, prossimamente, i telespettatori potranno apprezzare una delle ultime produzioni della casa di produzione. Domenica 3 novembre, su Rai Uno, andrà in onda la commedia “Purché finisca bene” con Pierpaolo Spollon e Kabir Bedi.