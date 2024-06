A Cosenza, nasce il Parco dei nonni

2 minuti per la lettura

Cosenza si prepara ad accogliere un nuovo gioiello verde nel suo tessuto urbano: il Parco dei nonni.

La Terra di Piero regala a Cosenza il Parco dei nonni. Nelle scorse settimane, con il supporto dei volontari e il coordinamento di Francesco Chiarello, storico socio fondatore de La Terra di Piero odv, sono state completate le installazioni di attrezzature e giochi all’interno del Parco Emiliano Morrone, situato in via Misasi a Cosenza. Questa scelta non è casuale: il Parco Morrone offre ampi spazi e una posizione centrale, rendendolo accessibile per l’intera comunità. Il Parco dei nonni non è solo uno spazio ricreativo, ma un’opportunità per rafforzare legami intergenerazionali e promuovere benessere e inclusione. L’inaugurazione imminente è attesa con grande entusiasmo, segnando un nuovo capitolo nella vita sociale della città di Cosenza.

Parco dei nonni a Cosenza: il progetto

Il progetto, ideato dagli architetti Sergio De Luca e Massimo Cucunato, mira a promuovere l’inclusione sociale attraverso un design curato nei minimi dettagli. Il Parco dei Nonni non sarà solo un luogo dedicato al divertimento e all’attività fisica, ma anche alla promozione dello sviluppo psico-cognitivo e all’organizzazione di eventi culturali, in collaborazione con associazioni e istituzioni locali. Questo approccio olistico mira a favorire un’interazione sociale significativa e a promuovere il benessere individuale e collettivo.

Le visite guidate durante la fase di realizzazione hanno già suscitato interesse tra scuole, associazioni e cittadini, dimostrando il grande potenziale di questo spazio per la comunità. Durante gli incontri organizzati, il presidente Sergio Crocco e i volontari hanno condiviso l’importanza di rigenerare spazi urbani e di prendersene cura. Il Parco dei nonni rappresenta un ulteriore passo verso una città più inclusiva e vivace, dopo il successo del Parco Piero Romeo adiacente e del Parco dei nonni a Rende.

Un progetto reso possibile grazie al sostegno del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, della Regione Calabria e di numerose associazioni e istituzioni locali. Il Comune di Cosenza ha concesso l’area e si è impegnato nell’apprestamento degli spazi, mentre l’Associazione Italiana di Fisioterapia collaborerà per organizzare attività motorie e di prevenzione.