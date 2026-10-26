Cariati, don Vitetti è venerabile

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La promulgazione di don Vitetti autorizzata da Papa Leone XIV. Si avvicina la beatificazione per il sacerdote calabrese

CARIATI – Il Dicastero delle Cause dei Santi ha dichiarato Venerabile il Servo di Dio don Alessandro Vitetti. Papa Leone XIV ha autorizzato la promulgazione del decreto. Il documento riconosce le virtù eroiche del sacerdote nato nel 1915 a Cirò e morto nel 1995 a Cariati.

Il prossimo passo è la beatificazione

Il prossimo passo, l’ultimo, è quello in cui la Chiesa lo proclamerà Beato. Ad una condizione: che si verifichi un miracolo, segno della sua intercessione presso Dio. Una bella notizia per i fedeli dell’intera arcidiocesi di Rossano Cariati, guidata dall’arcivescovo Maurizio Aloise, e per la comunità cirotana e crotonese, e una grande soddisfazione per il postulatore della fase romana padre Massimo Parisi e per don Giuseppe Scigliano, dal 2007 direttore dell’Ufficio diocesano per la causa di Beatificazione del Servo di Dio, che ha seguito scrupolosamente ogni passaggio del complesso processo di canonizzazione che si concluderà con l’elevazione di don Vitetti, si spera molto presto, agli onori degli altari.

«In vita ha esercitato le virtù teologali»



È proprio don Giuseppe Scigliano a spiegare cosa comporta quest’ultimo riconoscimento ufficiale della Santa Sede. «Essere Venerabile è un bel traguardo – dice – significa che don Vitetti ha esercitato in vita le virtù teologali e cardinali in maniera straordinaria. Il passaggio da Servo di Dio alla Venerabilità è avvenuto perché la Chiesa ha riconosciuto ufficialmente che quest’uomo ha vissuto sulla terra da cristiano, da vero sacerdote, esercitando l’umiltà, la preghiera e la carità».

Don Scigliano ammette che il prossimo passo è il più atteso, ma anche il più difficile da prevedere nei tempi. «Il verificarsi di un miracolo aprirà la strada ad un nuovo processo. – spiega – Si dovrà costituire un tribunale per stabilire con certezza che quella guarigione è inspiegabile».

La pietà popolare lo considera già santo

Don Vitetti, che la pietà popolare considera già Santo, è stato definito dai biografi “il girovago di Dio” per lo zelo missionario che lo animava e lo portava a raggiungere ovunque le tante anime che a lui si affidavano. L’iter del processo di canonizzazione ha avuto inizio nel 2007 sotto l’episcopato di monsignor Santo Marcianò e la fase diocesana si è conclusa nel 2011 con l’invio dei plichi in Vaticano. Nel 2023 è arrivato l’esito del delicato lavoro di ricerca del Vaticano, che ha esaminato la figura di don Vitetti sotto ogni aspetto; la “Positio super virtutibus et fama sanctitatis” è passata poi ai censori periti storici e teologici, che ne hanno approvato l’eroicità delle virtù.

Visse a Cariati dal 1940



Don Alessandro Vitetti visse a Cariati dal 1940, anno della sua ordinazione presbiterale, fino alla sua morte. Seppellito nella cappella di famiglia a Cirò, nel 2020 le sue spoglie sono state traslate nella Concattedrale di Cariati. Presso il locale Seminario Vescovile fu vice rettore, docente di latino e greco, direttore spirituale dei seminaristi. Sotto l’episcopato di mons. Eugenio Raffaele Faggiano (1936-1956), ebbe l’incarico di Cancelliere della Curia Vescovile e Direttore dell’Ufficio amministrativo diocesano. Il vescovo Orazio Semeraro (1957-1967) lo volle come accompagnatore durante i lavori del Concilio Vaticano II.