Russell Crowe incanta il Teatro dei Ruderi di Cirella

2 minuti per la lettura

Russell Crowe, accompagnato dagli Indoor Garden Party, incanta il Teatro dei Ruderi di Cirella. Il celebre artista hollywoodiano è stato premiato con il riconoscimento per il miglior live internazionale del Festival dal direttore artistico Alfredo De Luca.

La stagione estiva 2024 al Teatro dei Ruderi di Cirella è iniziata col botto. Grande successo per l’evento di apertura che ha visto brillare sul palcoscenico più prestigioso della Riviera dei Cedri il celebre attore hollywoodiano Russell Crowe, accompagnato dalla sua band, gli Indoor Garden Party.

RUSSELL CROWE IN CONCERTO AL TEATRO DEI RUDERI DI CIRELLA

Russell Crowe, noto al grande pubblico per il suo ruolo nel film “Il Gladiatore”, ha dimostrato ancora una volta la sua versatilità, questa volta nelle vesti di frontman degli Indoor Garden Party. Il concerto ha offerto una straordinaria varietà musicale, spaziando dai brani più noti della band fino a pezzi che hanno fatto la storia della musica internazionale e italiana. Il pubblico ha ballato e cantato per oltre due ore di spettacolo. Tra le interpretazioni più emozionanti: “Romeo and Juliet” dei Dire Straits e “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri.

L’accoglienza calorosa riservata all’artista non è passata inosservata. Durante lo spettacolo, Crowe ha espresso il suo sincero apprezzamento per la Calabria e per la cittadina di Diamante, sottolineando quanto fosse felice di essere ospite di un evento così significativo. Al termine del concerto, Crowe è stato premiato con il riconoscimento per il miglior live internazionale del Festival, conferito dal direttore artistico Alfredo De Luca. Inoltre, il sindaco di Diamante, Achille Ordine, ha omaggiato Crowe con un riconoscimento raffigurante uno dei murales più iconici della città.

Alfredo De Luca, soddisfatto del successo dell’evento, ha dichiarato: «Ospitare eventi del genere può rappresentare un punto di partenza per gli spettacoli internazionali, tassello mancante della programmazione calmierato immediatamente con un grande live, ospitare questi show dal vivo non rientra nella normalità della nostra terra, sono delle eccezioni che non capitano spesso, oltre a trasmettere spessore artistico-culturale sul territorio si porta anche turismo d’oltre regione, obiettivo finalizzato alla destagionalizzazione».

PROSSIMO APPUNTAMENTO AL TEATRO DEI RUDERI

Il prossimo appuntamento del Teatro dei Ruderi è fissato per il 6 agosto: sul palcoscenico salirà uno dei cantautori più amati d’Italia, Francesco De Gregori. Il suo ritorno sulla Costa Tirrenica promette un’altra serata indimenticabile.