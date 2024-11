Con Polimnia a Cosenza “Il concerto d’autunno aspettando il Natale”

2 minuti per la lettura

Grande attesa per martedì 26 novembre: all’Auditorium Guarasci di Cosenza arriva “Il concerto d’autunno aspettando il Natale”, lo spettacolo – evento dell’Orchestra giovanile Polimnia

C’è la musica che nella nostra città non si ferma. E questo grazie ad una associazione che puntualmente propone delle serate indimenticabili. L’associazione Polimnia guidata dalla carismatica Luigia Pastore per questo mese di novembre ha preparato il suo evento-spettacolo che, come sempre, si annuncia ricco di grande sostanza e emozioni. Ed eccolo “Il Concerto d’autunno…aspettanto il Natale”. Perché l’attesa del Natale non è solo vetrina con con gli alberi di Natale e i primi panettoni, ma anche e soprattutto atmosfera in musica. E quella martedì 26 novembre sarà data nell’Auditorium “Antonio Guarasci” della Provincia di Cosenza.

A Cosenza, sul palco di questo posto ritornato a nuova vita grazie all’impegno dell’istituzione Provincia salirà l’Orchestra Giovanile Polimnia che sarà diretta dal maestro Marco Titotto, che ne è anche il direttore musicale. I ragazzi dell’Orchestra già da settimane stanno lavorando intensamente per presentarsi la sera del concerto in grande stile davanti ad un pubblico colto e attento. Le prove, infatti, sono iniziate il 16 ottobre e sono dirette dal maestro Mattia Salemme.

Ore di lavoro e di intesa per dare maggiore brillantezza e incisività ad una orchestra nata proprio da una idea di Luigia Pastore che ricorda “questi ragazzi sono il nostro orgoglio e la loro professionalità è praticamente garanzia di successo”. Il programma del concerto spazia con i brani che vanno da Massenet, Schubert, Strauss, Anderson e con un omaggio a Puccini. Non mancheranno le dolci note dedicate al Natale. Solisti il soprano Silia Valente e il tenore Stefano Tanzillo. Il concerto è organizzato in collaborazione con Ammi, Convegno Maria Cristina di Savoia, Inner Wheel, Rotary Cosenza e Rotary E- Club Calabria. Biglietti si possono acquistare su Inprimafila Cosenza.