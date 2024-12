Concerto di Capodanno, Cosenza punta su Achille Lauro

1 minuto per la lettura

Il concerto di Capodanno di Cosenza sarà all’insegna della musica di Achille Lauro, l’annuncio del sindaco Franz Caruso: «Abbiamo combattuto per portarlo in città»

Concerto di Capodanno con Achille Lauro a Cosenza. Il giudice di XFactor prossimo alla partecipazione a Sanremo salirà sul palco in piazza dei Bruzi per salutare il 2025. La conferma è arrivata attraverso una conferenza stampa tenuta dal sindaco Franz Caruso che ha raccontato come l’amministrazione abbia dovuto “combattere” «per riuscire a portare Achille Lauro a Cosenza».

«Un artista che non è solo un grande cantante – ha detto il sindaco – ma anche un ottimo comunicatore impegnato nel sociale, in particolare contro il bullismo. Noi ci auguriamo che sempre più Cosenza possa mettersi in evidenza con i suoi eventi e la sua storia e le bellezze della città e avere una ribalta nazionale». A questo proposito il Comune ha firmato un contratto con Sky per dei passaggi promozionali sulla rete, «con uno spot che annuncia il Capodanno e fa vedere le bellezze storiche e architettoniche di Cosenza» anche durante la finale di XFactor.