Cassano, Fred De Palma per il capodanno in piazza 2024

Il capodanno in piazza 2024 per Cassano sarà all’insegna della musica di Fred De Palma, prima del cantante si esibirà la band “Voglio tornare negli anni 90”

CASSANO ALLO IONIO (COSENZA) – Il 2025 a Cassano arriverà sulle note delle canzoni di Fred De Palma e della band “Voglio tornare negli anni 90”. Sarà Fred De Palma, infatti, ad infuocare la notte di Capodanno per far ballare tutti con le sue mega hit. Ad aprire le danze sarà il gruppo “Voglio Tornare negli Anni ‘90”. «L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianni Papasso, ha scelto Fred De Palma, al secolo Federico Palana, perché – si spiega in una nota – il suo nome è garanzia di successo. I suoi estimatori continuano a crescere a vista d’occhio e ogni suo singolo è destinato a divenire un tormentone, sia che arrivi in estate, sia che anticipi l’inverno».

CAPODANNO 2024 IN PIAZZA A CASSANO, IL PROGRAMMA DELLO SPETTACOLO

Il programma della notte di San Silvestro nella città delle Terme, nel dettaglio, prevede, subito dopo la mezzanotte, il raduno in piazza. Alle 00,30 aprirà le danze il gruppo “Voglio Tornare negli Anni ‘90”. A seguire, poi, ci sarà l’esibizione di Fred de Palma. «Dopo l’ennesima splendida estate sibarita con migliaia di spettatori e artisti di primo piano e dopo aver storicizzato il Capodanno cassanese, considerato da tutti come uno dei più importanti della Regione e dell’intero Sud Italia, la città – ha dichiarato il sindaco Papasso – aggiunge alla sua storia un altro grande evento, chiaramente con ingresso gratuito, aperto a tutta la cittadinanza e ai tanti che ci raggiungeranno, come in passato, dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni vicine».