L’Orchestra Sinfonica Brutia accoglie il 2025 con il concerto “Disco”. Due spettacoli che promettono di far rivivere l’atmosfera scintillante degli anni ’70 e ’80, in un viaggio musicale che fonde nostalgia, eleganza e puro divertimento.

COSENZA – Cosenza si prepara ad accogliere il 2025 con un evento musicale unico e travolgente: il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Sinfonica Brutia. Il Teatro Rendano, il prossimo 1° gennaio, farà da cornice a due spettacoli (alle 18 e alle 21.15). Un concerto imperdibile che farà rivivere l’atmosfera scintillante degli anni ’70 e ’80, in un viaggio musicale che fonde nostalgia, eleganza e puro divertimento.

Quest’anno, la tradizionale esibizione dell’Orchestra Sinfonica Brutia, fortemente voluta dal sindaco Franz Caruso, sarà un vero e proprio omaggio alla disco music di quegli anni, simbolo di energia, passione e rivoluzione culturale. Il titolo del concerto, “Disco”, già dice tutto. Un’esperienza che unisce il repertorio iconico della musica internazionale con arrangiamenti originali firmati dal maestro Giuseppe Santelli, creando un mix esplosivo di ritmo e melodia.

ORCHESTRA SINFONICA BRUTIA ACCOGLIE IL 2025 CON IL CONCERTO “DISCO”

Il pubblico potrà immergersi nelle sonorità americane dei Commodores, di Michael Jackson e dei leggendari Toto, passando per le immortali hit inglesi di Elton John e dei Bee Gees, protagonisti assoluti della febbre del sabato sera. Ma non mancherà il tocco raffinato della musica italiana, con tributi ai grandi maestri come Lucio Battisti, Sergio Endrigo e Gino Paoli, icone di un’epoca in cui la musica aveva ancora il sapore della genuinità.

L’evento è una produzione originale dell’OSB, che si esibirà in una formazione ritmico-sinfonica guidata dal direttore Francesco Perri. Sul palco, oltre ai 40 professori d’orchestra, ci saranno una band composta da 7 musicisti, un corpo di ballo e cinque cantanti (Alessandro Chiappetta, Alessandra Chiarello, Francesca Olia, Ida Scarlato e Federica Siciliani), per dare nuova vita a brani che hanno segnato intere generazioni.

UN TRIBUTO ALLA RADIO E ALLA SUA MAGIA

Il concerto “Disco” non sarà solo un omaggio alla musica, ma anche alla radio, che celebra quest’anno il centenario dalla sua nascita. A condurre il pubblico in questo viaggio musicale ci sarà la voce on air di Mario Tursi Prato, storico volto (e voce!) delle radio locali cosentine, che trasformerà la serata in una vera e propria trasmissione radiofonica live.

UNA SERATA CHE UNISCE MUSICA E MOVIMENTO

Non aspettatevi una classica esibizione orchestrale: “Disco” è pensato per coinvolgere e trascinare. La magia della disco music, che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo, rivivrà sul palco del Teatro Rendano, con l’energia e la vitalità che solo la musica dal vivo può offrire. E non si esclude che il pubblico, conquistato dal ritmo, possa trasformare la platea in una vera e propria pista da ballo.

Il Concerto di Capodanno 2025 al Teatro Rendano si preannuncia come un evento memorabile, capace di unire generazioni diverse sotto il segno della musica. È l’occasione perfetta per iniziare il nuovo anno con il sorriso e la leggerezza che solo un viaggio musicale senza tempo può regalare.