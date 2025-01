6 minuti per la lettura

Capodanno a Cosenza, Achille Lauro infiamma il palco di Piazza dei Bruzi. Un successo clamoroso, non solo per la qualità artistica, ma anche per il forte valore sociale e culturale che ha trasmesso.

COSENZA – Cosenza ha dato il benvenuto al nuovo anno con una festa che ha superato ogni aspettativa, unendo tradizione e innovazione in un’esplosione di luci, musica e uno straordinario entusiasmo che ha travolto piazza dei Bruzi. Il tradizionale concerto di Capodanno, giunto alla sua terza edizione sotto l’amministrazione di Franz Caruso, ha regalato emozioni uniche a cittadini e visitatori, trasformando la notte di San Silvestro in un evento memorabile.

Protagonista assoluto della serata è stato Achille Lauro, consacrato come uno dei performer più innovativi e poliedrici della scena musicale italiana. Emozioni, energia e sperimentazione. Con il suo stile unico e inconfondibile Achille Lauro ha infiammato il palcoscenico della città di Cosenza conquistando il cuore di un pubblico eterogeneo e intergenerazionale.

Un successo clamoroso, non solo per la qualità artistica, ma anche per il forte valore sociale e culturale che ha trasmesso. La scelta di Achille Lauro, un artista che parla con sincerità ai giovani e ai più fragili della società, ha dato al concerto una dimensione profondamente umana e vicina ai temi della solidarietà, della lotta al bullismo e della resilienza.

CAPODANNO A COSENZA: LA SCELTA DI ACHILLE LAURO

Il sindaco Franz Caruso, salendo sul palco, ha rivolto i suoi più sentiti auguri a Cosenza, ai cosentini e a tutti coloro che hanno partecipato a questa splendida festa in piazza, sottolineando il valore della scelta artistica: «Ho fortemente voluto Achille Lauro non solo per la sua straordinaria carriera, ma anche per il suo impegno sociale e per i messaggi positivi che trasmette, soprattutto ai giovani. Vogliamo dire ai nostri ragazzi di credere in sé stessi fino in fondo e di impegnarsi con costanza e sacrificio per realizzare i propri sogni. Siamo certi che questo sia stato il Capodanno più speciale che Cosenza potesse vivere».

La decisione di portare Achille Lauro sul palco della notte di Capodanno è stata ampiamente apprezzata dai presenti. I cori entusiasti che hanno accolto la sua performance ne sono la conferma. Un vero e proprio trionfo per la città, che ha saputo scegliere un artista capace di rappresentare lo spirito giovane e dinamico della comunità cosentina.

UN REPERTORIO INDIMENTICABILE

Il pubblico di piazza dei Bruzi ha cantato a squarciagola alcuni dei suoi più grandi successi come Bam Bam Twist, Domenica, C’est la vie, Amore Disperato, 16 marzo, Cadillac, Bvlgari, 1969, Maleducata, Zucchero e Me ne frego. Un coro unanime che ha reso l’atmosfera ancora più magica, creando un legame indissolubile tra l’artista e i suoi fan. Achille Lauro ha saputo trasmettere una carica emozionale unica, unendo la sua innata provocazione con momenti di profonda introspezione. L’artista non si è risparmiato, regalando un’interpretazione carismatica e intensa in grado di trasportare i presenti in un viaggio che spazia tra urban, punk-rock e sonorità acustiche. Sul palco insieme a lui, il batterista Marco “Lancs” e il chitarrista Boss Doms hanno saputo amplificare l’energia dello spettacolo, aggiungendo un ulteriore livello di intensità alla performance.

UN LOOK GLAMOUR E UNA PERFORMANCE INTENSA

Naturalmente, non poteva mancare un tocco glamour. Achille Lauro ha sfoggiato un outfit impeccabile. Un abito audace e sofisticato, binomio che da sempre lo contraddistingue, arricchito da accessori scintillanti, che hanno reso la sua presenza ancora più magnetica. Le luci dei cellulari alzati verso il cielo hanno amplificato l’emozione dell’esibizione, creando una connessione speciale tra l’artista e il pubblico.

CAPODANNO A COSENZA: I RINGRAZIAMENTI DI ACHILLE LAURO

Achille Lauro, visibilmente grato per l’ospitalità, ha più volte ringraziato la comunità cosentina per l’affetto ricevuto, esprimendo il suo apprezzamento per la città e sottolineando l’importanza dell’impegno sociale: «Un’accoglienza che va oltre ogni aspettativa. Sono io che ringrazio voi. Abbiamo costruito una scaletta appositamente per voi per questa notte unica. Il mio impegno per il sociale lo ritengo un dovere di tutti, soprattutto di quanti hanno avuto fortuna, che deve essere offerto non solo a livello economico, ma anche come tempo da dedicare agli altri».

RICONOSCIMENTI E MOMENTI SIMBOLICI PER ACHILLE LAURO

Nel pomeriggio, prima del concerto, Achille Lauro ha sorpreso tutti con la sua sorprendente e inaspettata semplicità, intrattenendosi con gli amministratori locali. Il sindaco Franz Caruso, in segno di riconoscimento per la sua partecipazione, ha consegnato all’artista il sigillo della Città di Cosenza e un dipinto che lo ritrae, donato da una rinomata galleria d’arte locale, insieme alla targa ricordo del Capodanno 2025 della Città dei Bruzi. L’evento si è concluso con un gesto simbolico: Lauro ha firmato il manifesto del Concertone, lasciando un messaggio speciale per la città: «Alla vostra splendida città – NON È VITA È ROCKnROL», un omaggio a Cosenza e un richiamo a una delle sue canzoni più iconiche, Rolls-Royce, con cui ha partecipato al suo debutto al Festival di Sanremo.

IL CONCERTO: UN TRIONFO PER LA SINERGIA ORGANIZZATIVA

L’incontro è stato organizzato con il supporto di DeDo Eventi di Alfredo De Luca e con la collaborazione del delegato del sindaco per gli eventi, Pino De Rose. Al termine del concerto, Alfredo De Luca ha commentato: «Il concerto è stato un grande successo, frutto di una perfetta sinergia tra l’amministrazione comunale, le autorità e tutti i collaboratori. Achille Lauro è un artista eccezionale, che ha regalato un’apertura straordinaria al 2025».

L’IMPATTO POSITIVO SUL TERRITORIO

Il sindaco Franz Caruso ha espresso il suo orgoglio per una manifestazione che, senza il supporto di fondi sovracomunali, ha avuto un impatto straordinario sul territorio: «Abbiamo regalato ai cosentini uno spettacolo di altissima qualità», aggiungendo che gli hotel e i locali della città sono stati presi d’assalto, con numerose prenotazioni e il pienone in tutta l’area urbana.

LA PROMOZIONE DEI GIOVANI TALENTI LOCALI

Inoltre, il concerto è stato anche un’occasione per dare visibilità a giovani talenti locali. Ad aprire il grande show di Achille Lauro sono stati infatti gli “Sliding doors”, Carlo Corvino, Francesca Olia, Antea, Giuliana D’Onofrio, Andrea Commodaro, Giovanni Comite ed Emilia Marra. La serata è culminata con il dj set del cosentino Gianluca Joy, che ha fatto ballare la piazza fino all’alba.