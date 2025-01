2 minuti per la lettura

Ermal Meta è pronto a riabbracciare il suo pubblico nella dimensione più intima e suggestiva dei teatri. Il 12 aprile farà tappa al Teatro Garden di Rende (CS).

RENDE (COSENZA) – Ermal Meta è pronto a riabbracciare il suo pubblico nella dimensione più intima e suggestiva dei teatri: il suo nuovo tour prenderà il via il 28 marzo 2025 dal Teatro Mancinelli di Orvieto, toccando alcune delle più prestigiose location italiane. Tra queste, anche il Teatro Garden di Rende (CS), dove l’artista farà tappa il prossimo 12 aprile. Il tour, organizzato e prodotto da Friends and Partners e Vertigo, vede per la tappa calabrese la collaborazione di Ticket Service Calabria e Dedo Eventi di Alfredo De Luca.

Ermal Meta torna nei teatri: al via il tour 2025

Dopo il successo della tournée estiva che lo ha visto attraversare la Penisola in lungo e in largo, Meta torna nei teatri per regalare ai fan un viaggio musicale emozionante, tra i brani che hanno segnato la sua carriera e tracce tratte dal suo ultimo album “Buona Fortuna”, uscito il 3 maggio 2024. Il disco rappresenta una riflessione profonda sul concetto di fortuna, declinata in diverse prospettive, ed è anche una dedica speciale a sua figlia Fortuna, nata il 19 giugno 2024.

L’album è stato anticipato dai singoli “Male più non fare” (in collaborazione con Jake La Furia), “L’unico pericolo” e “Mediterraneo”. La copertina del disco è un’opera simbolica: una balena bianca da cui si dipanano dodici fili, undici bianchi e uno rosso, che si intrecciano con le dodici tracce dell’album. Il filo rosso conduce alla title track “Buona Fortuna”, rappresentata da una bussola, simbolo centrale dell’intero progetto. Tra i brani, anche una collaborazione con Levante in “Io e te”.

La carriera

Ermal Meta si conferma tra le penne più brillanti del panorama musicale italiano, con una carriera costellata da 13 dischi di platino e 10 d’oro. Indimenticabili le sue partecipazioni al Festival di Sanremo: dopo l’esordio nel 2016 con Odio le favole tra le Nuove Proposte, ha conquistato il podio dei Big nel 2017 con “Vietato morire”, trionfando l’anno successivo con Fabrizio Moro grazie a “Non mi avete fatto niente”, brano che lo ha portato a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, chiudendo al quinto posto. L’ultima partecipazione a Sanremo risale al 2021, con “Un milione di cose da dirti”, classificatosi terzo.

Con questo nuovo tour teatrale, Ermal Meta offre al pubblico un’esperienza musicale intensa e autentica, capace di toccare le corde più profonde dell’anima. Un viaggio tra emozioni, parole e melodie che raccontano storie di vita, speranza e resilienza.