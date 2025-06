Grande successo per Loredana Bertè in concerto a Cosenza

4 minuti per la lettura

Un viaggio nei suoi 50 anni di carriera quello di Loredana Bertè che con il suo concerto a Cosenza ha aperto la rassegna #RestartLiveFest con la tappa del tour “50 da Ribelle”

L’energia del rock, una voce inconfondibile, brani iconici e novità assolute, risate e commozione. Tutto questo è stato il concerto di Loredana Bertè nella tappa cosentina che ieri (26 giugno 2025) ha aperto il #RestartLiveFest, la sezione estiva della rassegna L’Altro Teatro, curata da Gianluigi Fabiano e patrocinata dal Comune di Cosenza.

Sul palco della Rendano Arena, dopo quattro anni (l’ultima volta nel 2021) è tornata l’icona indiscussa del rock italiano, Loredana Bertè. E anche a Cosenza ha festeggiato i suoi cinquant’anni di carriera da cantante con una tappa del suo tour “50 da Ribelle”. Dopo un intro che ha tenuto tutti con il fiato sospeso, lo show ha preso il via con “Il mare d’inverno”. Lei, con il suo stile inconfondibile in minigonna e stivaletti (tanto che le sue gambe iconiche sono diventate anche uno dei gadget del suo merchandising), treccia blu e fiocco in testa, ha salutato le più di duemila persone in piazza XV Marzo. «E come me la perdevo questa serata» ha detto.

Loredana Bertè e la sua Bandabertè; foto di Alessia Cosentini

Loredana ancora una volta ha unito un pubblico di tutte le età. Dai fan storici che la seguono sin dai suoi esordi, ai più piccolini che l’hanno conosciuta negli anni, dopo la sua consacrazione come una delle artiste più rappresentative della musica italiana. Perché Loredana Bertè è un’artista senza tempo, d’avanguardia negli anni ’70, al passo coi tempi al giorno d’oggi. Tra i brani in scaletta, infatti, anche le collaborazioni con i Boomdabash: “Non ti dico no” e la nuovissima “Una stupida scusa” e “Che sogno incredibile” con Emma.

La si può chiamare avanguardia, la si può definire precorritrice dei tempi, sta di fatto che Loredana ha scritto e cantato canzoni che ancora oggi sono attuali. E lei lo sa. Lo ha sottolineato poco prima di intonare “Rap di fine secolo”. Un brano che ha deciso per questo tour di reinserire in scaletta, ora che «i grandi della terra stanno mandando a puttane questo paese», ha detto. «Quando ho scritto questa canzone ero avanti (1997; ndr), ma adesso sono perfettamente in tempo».

Voce graffiante e inconfondibile, capace di sprigionare energia anche se rotta dal pianto e di emozionare sempre. Ma soprattutto potente. Quasi come se questi 50 anni non fossero mai passati, anzi, sono stati il tempo giusto per renderla ancora più vigorosa.

Più di duemila persone al #RestartLiveFest per Loredana Bertè; foto di: Alessia Cosentini

Lo show ha visto anche due momenti molto toccanti. Il primo, con due brani scritti per lei da Pino Daniele: “Buongiorno anche a te” e “Io resto senza vento”. E poi, il ricordo della sorella, Mia Martini. «Il 12 maggio del 1995 moriva mia sorella ed io scrissi due canzoni: “Maledetto venerdì” e “Mufida”». È su quest’ultimo brano che la commozione della cantante ha preso il sopravvento. E sul suo «Ciao Mimì!» tutto il pubblico si è alzato in piedi omaggiando Mia Martini con un forte applauso.

Poi un break in cui Loredana ha atteso pazientemente senza abbandonare il suo pubblico. Seduta su una panchina sul palco, intenta ad ascoltare quella che ha definito «una delle più belle voci storiche» e che la accompagna da tempo: Aida Cooper. La cantante è dal 1985 che segue Loredana Bertè nei suoi tour come vocalist. E per l’occasione ha regalato al pubblico un medley di Elvis e Tina Turner.

Tanta allegria sul palco anche con l’arrivo delle “figlie di Loredanna”. Tre signore sedute in platea, con parrucca blu, sono state invitate dalla rocker sul palco per cantare insieme “Figlia di…”.

Loredana Bertè e le sue “figlie”; foto di: Alessia Cosentini

Ma il pubblico è esploso non appena Loredana ha ripreso il microfono per intonare tutti i suoi più grandi successi. Da “Folle città” a “In alto mare”, da “Dedicato” a “Non sono una signora”. Passando per i due brani sanremesi “Cosa ti aspetti da me” e “Pazza” fino a “Sei bellissima”. È qui che più di 2000 torce accese hanno illuminato la Rendano Arena rendendo il concerto ancor più speciale e suggestivo.