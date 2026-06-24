Unicalfesta, tutto pronto per il concerto di Nicolò Filippucci

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Concerto conclusivo di Unicalfesta all’anfiteatro dell’ateneo, protagonista Nicolò Filippucci, vincitore di Sanremo Giovani 2026

Sarà la freschezza pop del cantautorato di Nicolò Filippucci, recente vincitore di Sanremo Giovani, a chiudere in grande stile l’edizione 2026 di UNICALFESTA. Lunedì 29 giugno, il palco dell’Anfiteatro dell’Università della Calabria ospiterà l’attesissimo concerto finale della storica rassegna estiva dell’Ateneo. L’evento, a ingresso libero, si preannuncia come il momento culminante di una programmazione capace di richiamare migliaia di studenti e appassionati da tutto il territorio, confermando ancora una volta il campus di Rende come un polo culturale e aggregativo di riferimento nazionale.

Grande attesa dunque per il concerto conclusivo di UNICALFESTA, la rassegna estiva promossa dall’Università della Calabria, ormai consolidata da anni come uno degli appuntamenti culturali e musicali di riferimento del territorio e del panorama universitario nazionale.

Lunedì 29 giugno 2026 il palco dell’Anfiteatro dell’Ateneo accoglierà il concerto finale della programmazione, con protagonista uno dei nomi più rappresentativi della nuova scena musicale italiana: Nicolò Filippucci, recente vincitore della competizione Sanremo Giovani, riconoscimento che ha consacrato il suo percorso artistico tra le nuove promesse del cantautorato contemporaneo.

SCRITTURA D’AUTORE E POP MODERNO ALL’UNICAL

L’artista, apprezzato per la capacità di coniugare scrittura d’autore e sensibilità pop moderna, porterà sul palco un live atteso e seguito anche oltre i confini regionali, con una scaletta che ripercorrerà i brani che ne hanno segnato l’ascesa e la recente affermazione nel panorama musicale nazionale.

L’evento si svolgerà nella suggestiva cornice dell’anfiteatro universitario, con ingresso libero fino a esaurimento posti, e rappresenta il momento culminante di una programmazione che ogni anno richiama migliaia di studenti, giovani e pubblico proveniente anche da altre regioni.

Particolare attesa anche per la cornice scenica di Piazza Vermicelli, all’interno del campus dell’Università della Calabria, identificata come uno dei punti nevralgici della vita culturale e aggregativa dell’ateneo. Piazza Vermicelli e l’Anfiteatro dell’Università della Calabria si confermano così luoghi centrali della programmazione estiva, capaci di attrarre un pubblico sempre più ampio e trasversale.