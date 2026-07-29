“Besame Cuba”, a Cerisano il concerto-performance del maestro Perri

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Con “Besame Cuba” il maestro Francesco Perri porta a Cerisano una nuova idea di spettacolo: «Non voglio fare un concerto. Voglio costruire una performance». Un viaggio nell’anima dell’isola caraibica tra son, bolero, mambo e jazz con l’Orchestra Sinfonica Brutia.

COSENZA – Prima ancora della musica c’è un’idea. Un battito invisibile che anticipa la prima nota e ne custodisce il significato più profondo: la convinzione che uno spettacolo non debba essere soltanto ascoltato, ma vissuto. È questo il territorio artistico di Francesco Perri, compositore, direttore dell’Orchestra Sinfonica Brutia, direttore del Conservatorio Stanislao Giacomantonio di Cosenza.

Un artista che da anni attraversa confini apparentemente lontani- musica classica, jazz, teatro, colonne sonore- alla costante ricerca di nuove forme espressive. Perri immagina il palco come una soglia da attraversare, un luogo in cui il confine tra interprete e pubblico può dissolversi. Non più semplici spettatori, ma viaggiatori alla ricerca di un’emozione, chiamati a perdersi tra suoni, immagini e suggestioni fino a diventare parte della storia che la ogni melodia porta con sé.

Così la partitura non è mai soltanto una sequenza di note, ma una scintilla creativa che accende la possibilità di trasformare l’ascolto in esperienza catartica. Ed è proprio questa filosofia che prenderà vita a Cerisano, nella suggestiva cornice dei Giardini di Palazzo Sersale, il prossimo 30 luglio alle ore 21.30, con “Besame Cuba”, il nuovo appuntamento del ciclo “Le Notti Latinoamericane” della Stagione 2026 dell’Orchestra Sinfonica Brutia: un percorso immersivo nell’anima più profonda dell’isola caraibica, tra son, bolero, mambo, jazz e passione, destinato a superare i confini del semplice evento musicale. «Io non voglio fare un concerto- racconta Perri nella nostra intervista-. Il concerto tradizionale, quello in cui il musicista suona e il pubblico ascolta, non mi basta più. Voglio costruire una performance».

Una parola che nel suo percorso assume un significato ben preciso. Performance significa incontro, significa rischio, significa lasciare spazio all’improvvisazione. «La contaminazione non è più soltanto musicale. Quella esiste da sempre. Oggi mi interessa contaminare i linguaggi. Mi interessa il teatro, mi interessa la dimensione performativa, mi interessa rompere la quarta parete. Voglio che chi è seduto in platea smetta di assistere passivamente e venga trascinato nello spettacolo».

“Besame Cuba”: Francesco Perri si prepara a portare il pubblico nelle numerose anime dell’isola caraibica

Chi conosce il suo lavoro sa bene che i concerti diretti dal maestro Perri difficilmente seguono una liturgia tradizionale. Sul palco non è soltanto direttore: è narratore, presenza scenica, interlocutore. Non è un’affermazione casuale. Dialoga con il pubblico, improvvisa, modifica continuamente il ritmo della serata, inserisce momenti teatrali, cambia registro emotivo, gioca con i musicisti e con gli spettatori. Nulla è completamente scritto, perché una parte dello spettacolo nasce inevitabilmente dalla risposta della sala. «Non so mai esattamente dove arriverò. Dipende dall’energia che si crea. Ogni pubblico è diverso e ogni concerto deve essere diverso». La vera sfida non è più soltanto suonare bene. È comunicare. Creare un legame. Far sì che una persona esca dal teatro diversa da come è entrata.

“Besame Cuba”: quando un’isola diventa musica

Dopo il tango argentino e la bossanova brasiliana, il viaggio latinoamericano di Perri approda a Cuba. Una scelta tutt’altro che casuale. «La musica cubana mi ha sempre affascinato. Circa vent’anni fa avevo già realizzato uno spettacolo con Antonella Ruggiero dedicato a questo mondo. È una musica che ha una forza incredibile».

Una forza fatta di contrasti, di gioia e malinconia, di festa e nostalgia, di strada e memoria. Cuba è un’isola che nella musica ha trasformato tutto: il dolore in ritmo, la difficoltà in danza, la nostalgia in melodia. Ma oggi Besame Cuba assume un significato ulteriore. Dietro la bellezza dei suoni e la leggerezza del mambo, delle rumbe e dei boleri, Perri legge anche la condizione di un popolo segnato da profonde difficoltà economiche e sociali.

«Oggi Cuba vive una realtà drammatica. Mancano beni essenziali, medicinali, energia elettrica. Io non ho la presunzione di cambiare quella situazione. Però credo che la cultura possa essere anche un gesto di vicinanza. Suonare quella musica significa puntare l’attenzione su una realtà che troppo spesso dimentichiamo». E allora suonare Cuba si trasforma anche in atto di vicinanza.

Francesco Perri accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale dentro l’anima cubana

Il maestro Francesco Perri costruisce “Besame Cuba” come un itinerario emotivo che attraversa la storia musicale dell’isola, senza fermarsi ai grandi successi, ma cercando di restituire quella straordinaria miscela di culture che ha reso Cuba uno dei luoghi più fertili della musica mondiale. È un racconto che affonda le radici nelle tradizioni africane, nella cultura ispano-caraibica, nel jazz americano e nella forza popolare del son cubano, trasformando ogni brano in una tessera di un mosaico più ampio.

L’apertura è affidata alla celebre “Watermelon Man” di Herbie Hancock, proposta in una veste strumentale. Apparentemente lontana dalla tradizione cubana, la composizione diventa la porta d’ingresso verso quell’universo di contaminazioni che ha caratterizzato l’intera storia musicale dei Caraibi. Il jazz, del resto, dialoga da sempre con i ritmi afro-cubani e gli arrangiamenti firmati da Alessio Iorio, musicista dalla solida formazione jazzistica, valorizzano proprio questa dimensione. Da qui il viaggio entra nel cuore dell’Avana con “Chan Chan”, il capolavoro di Compay Segundo reso immortale dai Buena Vista Social Club, autentico manifesto dell’identità cubana. È il brano che racconta la quotidianità dell’isola, le sue strade, i suoi colori, la sua umanità semplice e profonda. Non poteva mancare in uno spettacolo che vuole essere prima di tutto un omaggio a Cuba.

Le atmosfere del bolero

Subito dopo arrivano le atmosfere intime e universali di “Bésame Mucho”, il bolero composto dalla pianista messicana Consuelo Velázquez che, pur non essendo cubano, è diventato patrimonio dell’intera cultura musicale latinoamericana. Una melodia che attraversa il tempo e continua a parlare d’amore con la stessa intensità di ottant’anni fa. L’eleganza orchestrale di “Poinciana” apre una parentesi strumentale che prepara il terreno a “Historia de un Amor”, uno dei brani più intensi dell’intero repertorio latino, dove nostalgia, passione e memoria si fondono in un linguaggio musicale capace di superare ogni confine geografico.

Il son cubano

Con “El Cuarto de Tula” cambia improvvisamente il paesaggio sonoro. Il son cubano esplode in tutta la sua vitalità, trascinando il pubblico dentro l’energia popolare delle strade dell’Avana. È il momento della festa, dell’ironia, del ritmo che invita naturalmente al movimento, in perfetta sintonia con l’idea di spettacolo immaginata da Perri. «Non voglio spettatori immobili. Mi piacerebbe vedere la gente ballare», confessa. La stessa atmosfera attraversa “Quizás, Quizás, Quizás”, “Dos Gardenias” e “Perfidia”, pagine entrate nella storia della musica latinoamericana. Qui il bolero diventa racconto sentimentale, eleganza melodica, memoria collettiva. Sono canzoni che hanno attraversato generazioni, interpretate da artisti di tutto il mondo e capaci ancora oggi di evocare immagini, ricordi e passioni.

Le radici della tradizione cubana riemergono con “El Manisero”, celebre composizione dedicata al venditore ambulante di arachidi, considerata uno dei primi grandi successi internazionali della musica dell’isola. In questa versione sarà proposta in forma strumentale, lasciando spazio all’orchestra e ai suoi colori timbrici.

“Besame Cuba”: un crescendo di energia con la visione del maestro Francesco Perri

La parte conclusiva dello spettacolo è un crescendo di energia. “Sway”, adattamento inglese del mambo “¿Quién será?”, accompagna il pubblico verso “Guantanamera”, probabilmente il canto cubano più celebre al mondo, simbolo della cultura popolare dell’isola e della poesia di José Martí. È il momento in cui il concerto assume il valore di un abbraccio collettivo, trasformando una semplice esecuzione musicale in un rito condiviso.

Poi arriva “Oye Como Va”, firmata da Tito Puente e resa celebre dalla versione di Carlos Santana. È qui che jazz, rock, ritmi afro-latini e improvvisazione si incontrano definitivamente, sintetizzando quella contaminazione musicale che caratterizza l’intero progetto.

Infine il ritorno di “Watermelon Man”, riproposta per il gran finale e per la presentazione dei musicisti, chiude idealmente un cerchio. Il pubblico viene accompagnato fuori dal concerto con la stessa energia con cui vi era entrato, dopo aver attraversato un percorso che non è soltanto musicale, ma culturale ed emotivo.

È proprio in questa costruzione del repertorio che si coglie la vera natura di Besame Cuba. Non una semplice successione di brani celebri, ma un racconto coerente che restituisce le molteplici anime dell’isola: quella romantica dei boleri, quella popolare del son, quella travolgente del mambo e della rumba, quella sofisticata del jazz e quella universale di una musica che, pur nascendo in un piccolo lembo dei Caraibi, continua a parlare a tutto il mondo.

“Besame Cuba”: i musicisti

A dare voce alle emozioni del viaggio cubano sarà Alessia D’Andrea, interprete scelta per la sua capacità non soltanto vocale, ma anche scenica. L’ensemble sarà composto da alcuni dei protagonisti della scena musicale calabrese: al pianoforte Giuseppe Santelli; alle chitarre Danilo Curcio e Lorenzo Orio; al contrabbasso: Alessio Iorio; percussioni latine: Michele Potenza e Christian Guerra; alla batteria Simone Ritacca. Una formazione pensata per restituire tutta la ricchezza del mondo cubano: le pulsazioni del son, la sensualità del bolero, l’energia del mambo, la libertà dell’improvvisazione jazzistica.