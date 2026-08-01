A Sibari la notte della musica: Morricone, il jazz e l’orchestra

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CASSANO ALLO JONIO (COSENZA) – Nella calda estate calabrese 2026 il Parco Archeologico di Sibari, per il quarto anno consecutivo, si prepara ad accogliere una nuova, ricchissima edizione di #sibarinprogress, lo spettacolo della cultura, evento estivo che fonde musica d’autore, jazz internazionale, suoni della tradizione e valorizzazione del patrimonio archeologico in un’esperienza culturale immersiva e condivisa.

In programma da oggi al 30 agosto, la rassegna, ideata e fortemente voluta dal direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari, Filippo Demma, promossa dal Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo e realizzata a cura dell’associazione culturale Picanto con il supporto logistico del Comune di Cassano all’Ionio e in collaborazione con il XXV Peperoncino Jazz Festival, proporrà tre festival in uno – Sybaris Arte, Magna Graecia Jazz Fest e Sybaris Folk – nel cuore della Magna Graecia, offrendo a turisti e appassionati un avvincente viaggio nei vari generi musicali.

La rassegna prenderà il via con una intensissima “dieci giorni” che da stasera al 10 agosto ogni sera alle ore 22 prevede l’esibizione di grandissimi nomi del panorama italiano ed internazionale, che si alterneranno sul grande palco allestito tra le rovine dell’antica Sybaris.

Sibari in progress, il programma

Stasera, per l’inaugurazione, il direttore artistico Sergio Gimigliano ha fortemente voluto una produzione originale realizzata in partnership con il Conservatorio Statale di Musica “Saverio Arlia” (già “P.I. Tchaikovsky”) di Nocera Terinese. Protagonisti sul palco, l’Orchestra Filarmonica della Calabria (organico che vanta collaborazioni musicisti del calibro di Michel Camilo, Giovanni Sollima, Danilo Rea, Eugenio Bennato ed ha già accompagnato alcune tra le voci più note del panorama lirico internazionale), diretta dal Maestro Filippo Arlia, che accompagnata dal Coro Universitario della Magna Graecia e con special guest il portentoso sassofonista Dave Schroeder (già Direttore della Sezione Jazz nonché Direttore di tutte Arti Performative della New York University e collaboratore di artisti quali Teo Macero, Larry Coryell, Airto Moreira, Oscar Castro-Neves e Kenny Werner), proporrà un omaggio al grandissimo Ennio Morricone.

Dopo questa inaugurazione in grandissimo stile, nei prossimi giorni il programma di #sibariinprogress si snoderà tra Magna Graecia Jazz Fest, Sybaris Folk e a Sybaris Arte con una serie di concerti di altissima qualità, a cominciare da quello del portentoso pianista venezuelano Benito Gonzalez, di scena domani, che sarà seguito, lunedì 3 agosto, da quello dello straordinario Pete Roth Trio featuring la leggenda delle percussioni Bill Bruford (fondatore degli Yes e batterista di gruppi che hanno fatto la storia del rock tra cui i King Crimson e i Genesis).

Martedì 4 a Sibari sarà la volta dello spettacolo Nero a Metà Experience dedicato alla musica di Pino Daniele, mentre mercoledì 5 tra le rovine dell’antica Sybaris risuoneranno le note del pianoforte di Raphael Gualazzi, seguite, giovedì 6, da quelle del maestro del jazz Enrico Rava che si esibirà con i suoi The Fearless Five.

Le geometrie vocali dei Neri per Caso saranno protagoniste venerdì 7 agosto, mentre il giorno successivo (sabato 8 agosto) il pubblico potrà attrezzare il talento vocale di Karima, prima delle due serate finali in programma domenica 9 e lunedì 10 agosto, nelle quali saranno protagonisti assoluti, rispettivamente, la passione di Raiz con il progetto In Montecalvario, e lo storico sound degli Avion Travel.

Dopo questa intensa “dieci giorni”, il programma di #sibariinprogress 2026 si completerà con le visite guidate pomeridiane (in programma alle 19) del Parco del Cavallo musicate live a cura del cantautore Sasà Calabrese (impegnato il 22 agosto con il progetto “Pino Daniele, la Voce del Mediterraneo”, il 23 con “Franco Battiato: Geografie dello Spirito” e il 29 con “Rino Gaetano, il Poeta Controvento”) e del duo composto da Piero Gallina e Checco Pallone, che saranno protagonisti il 30 agosto con la produzione originale SybariSona.

Sibari, dalla musica all’archeologia

In occasione di ciascuno degli eventi in programma (sia di quelli serali, che dei pomeridiani, fatta eccezione per domenica 2 agosto, giorno in cui l’accesso a tutti i musei e ai monumenti statali è libero), si potrà accedere esibendo il biglietto di ingresso giornaliero al Parco archeologico (costo 5 euro) e il pubblico, prima del concerto, avrà l’occasione e il pretesto anche per visitare e conoscere da vicino il ricco patrimonio archeologico con visite guidate organizzate ad hoc, in un’esperienza culturale che è stata volutamente pensata come immersiva e condivisa.

In alternativa, sarà possibile accedere ai concerti anche esibendo la PACS Card Summer Edition 2026, abbonamento on validità trimestrale acquistabile al costo di 30 euro (15 euro nel caso di età compresa tra i 18 e i 25 anni) presso le presso le biglietterie del Parco e del Museo di Sibari, nonché attraverso l’app Museiitaliani e su www.museiitaliani.it, che consentirà ai possessori ingressi illimitati ai luoghi della cultura afferenti ai Parchi archeologici di Crotone e Sibari.