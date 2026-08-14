Cristicchi e Joe Vannelli nell’estate di Mormanno

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SARANNO due degli appuntamenti più attesi dell’estate mormannese quelli in programma oggi e il 16 agosto, inseriti nel cartellone di “Non solo Agosto Mormanno 2026”, la rassegna promossa dall’amministrazione comunale che propone quasi 35 eventi tra musica, spettacolo, cultura, sport, tradizioni ed enogastronomia.

Non solo Agosto Mormanno 2026: il programma

Il primo grande appuntamento sarà oggi, con il concerto di Simone Cristicchi uno degli artisti più apprezzati e riconoscibili del panorama musicale e teatrale italiano. Una serata che porterà a Mormanno musica, parole e riflessione, attraverso il percorso artistico di un cantautore capace di coniugare sensibilità, impegno e racconto. Il concerto di Simone Cristicchi rappresenta uno degli eventi di punta della programmazione estiva e si inserisce nella volontà dell’amministrazione comunale di proporre appuntamenti di qualità capaci di richiamare pubblico anche dai centri del territorio e dalle località turistiche del Pollino.

A distanza di appena due giorni, domenica 16 agosto, Mormanno tornerà protagonista con la tradizionale Notte Bianca, una lunga giornata difesta che accompagnerà residenti e visitatori fino a notte fonda e che avrà come protagonista della serata Joe T Vannelli, dj e producer di fama internazionale. La Notte Bianca sarà caratterizzata da una programmazione pensata per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale, con musica, intrattenimento e momenti di socialità nel centro del borgo. La presenza di Joe T Vannelli, protagonista da decenni della scena house internazionale, darà alla serata una dimensione musicale di grande richiamo, trasformando Mormanno in una vera e propria piazza della musica e dell’intrattenimento.

La giornata del 16 agosto prenderà inoltre il via con una mattinata dedicata alla biodiversità, realizzata in collaborazione con Slow FoodValle del Mercure-Pollino, rafforzando così il legame tra la programmazione degli eventi e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico del territorio. Due appuntamenti che confermano dunque la vocazione di “Non solo Agosto Mormanno 2026”: portare nel cuore del Pollino una programmazione capace di unire grandi nomi, musica, cultura, intrattenimento e valorizzazione del territorio, trasformando il borgo in un punto di riferimento dell’estate calabrese.

Un cartellone che proseguirà in autunno

Il calendario proseguirà poi con numerosi altri appuntamenti fino all’autunno, confermando l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale di superare il tradizionale concetto di “estate mormannese” e costruire una proposta turistica capace di accompagnare il territorio per un periodo sempre più lungo.