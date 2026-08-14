Musica, stelle, trekking a Casino Mollo in Sila

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MENTRE la Riserva dei Giganti della Sila resta temporaneamente chiusa per indagini sulla stabilità degli alberi monumentali, il Casino Mollo – il centro di accoglienza del FAI inaugurato nel 2025 – diventa il cuore pulsante di un’estate ricca di appuntamenti.

Dall’8 agosto al 13 settembre 2026, il Bene seicentesco sta ospitando il calendario delle Sere FAI d’Estate, iniziativa nazionale che invita a vivere i patrimoni della Fondazione al calar del sole, con trekking, osservazioni astronomiche, musica tradizionale e laboratori per famiglie.

Il contesto. La chiusura temporanea dei Giganti

La Riserva naturale I Giganti della Sila, celebre per i suoi pini larici ultracentenari alti fino a 45 metri, è chiusa fino a nuova comunicazione dopo la caduta di due alberi, per garantire la sicurezza del pubblico in attesa di completare le indagini fitosanitarie sugli esemplari più vetusti. Il FAI ha confermato che il Casino Mollo rimane aperto e che le attività già pianificate per la stagione estiva saranno riorganizzate in sicurezza al di fuori della Riserva, mantenendo intatto il programma delle Sere FAI d’Estate.

Trekking al tramonto e notti sotto le stelle

Il cartellone serale si apre con i Trekking al tramonto, i prossimi appuntamenti sono previsti nei giorni 15, 23 e 29 agosto, ore 16.30, percorsi di circa 4 ore ideali per le famiglie, pensati per far conoscere il territorio circostante la Riserva e immergersi nella biodiversità dell’altipiano silano, rappresentativa del Parco Nazionale della Sila. Protagoniste assolute delle notti estive sono invece le stelle con Astronomi per una notte (16 e 22 agosto, ore 21) in compagnia dell’astrofilo Francesco Veltri, i partecipanti scopriranno le meraviglie del cielo con un’osservazione astronomica a occhio nudo, cornice romantica di una passeggiata notturna dal grande fascino.

Musica tradizionale calabrese

Spazio anche all’arte delle sette note con gli spettacoli di Musiche tradizionali della Calabria (30 agosto, ore 16) Francesco Denaro accompagnerà l’esecuzione dei brani raccontando storie e curiosità legate a strumenti iconici come la chitarra battente e la lira calabrese e cretese, in un viaggio sonoro tra radici e contaminazioni.

Laboratori diurni per famiglie e bambini

Non mancano le attività diurne rivolte alle famiglie e ai più piccoli. L’esperienza Un giorno da apicoltore, 21 e 30 agosto; 8, 13 e 20 settembre, ore 11 i prossimi appuntamenti, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Miele in Fiore, prevede la consegna di una tuta protettiva, la visita agli apiari, la scoperta della biologia delle api mellifere e del loro ruolo cruciale per la biodiversità, il funzionamento di un’arnia e le proprietà del miele, per concludere con un punto di assaggio e degustazione all’interno di Casino Mollo. Il 13 settembre, alle 11.00, è in programma invece un laboratorio artigianale con Le mille Dalie di Adriana Tavella: i partecipanti creeranno gioielli con fiori veri della Sila da portare con sé, unendo natura e creatività in un’esperienza unica.

Informazioni, prenotazioni e partner

Il calendario completo, le informazioni dettagliate e le prenotazioni sono disponibili su www.serefai.it. Per informazioni: telefono 366 6152986, email faisila@fondoambiente.it.L’iniziativa è realizzata con il Patrocinio del Comune di Spezzano della Sila e grazie al sostegno di aziende che condividono con il FAI l’impegno per la tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano: Ferrarelle (Partner degli eventi istituzionali e Acqua Ufficiale della Fondazione), Nims (società del Gruppo Lavazza), Pirelli (al fianco del FAI dal 2005, per il quattordicesimo anno consecutivo), PiùMe insegna (primo anno come sponsor del progetto) e Mitsubishi Electric (oltre 15 anni di partnership, con un sostegno rinnovato e rafforzato dal 2025). Rai è Main Media Partner delle Sere FAI d’Estate, mentre il Consorzio Vini DOC delle Venezie è sponsor dell’edizione estiva