Raf ad Acri tra emozioni, hit e successi

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ACRI (COSENZA) – Vero e proprio evergreen della musica italiana, capace di attraversare generazioni senza perdere forza, emozione e attualità, Infinito continua a essere uno dei brani-manifesto della carriera di Raf.

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A venticinque anni dalla pubblicazione, la canzone resta una presenza costante nell’immaginario collettivo: una ballad intensa e romantica, amata da milioni di ascoltatori e ancora oggi cantata dal pubblico di ogni età. È proprio a questo successo senza tempo che Raf dedica il tour “Infinito– Estate 2026”, un viaggio musicale attraverso le tappe più significative di una carriera lunga oltre quarant’anni. Un percorso costellato da migliaia di concerti, 14 album pubblicati in studio e oltre 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, che hanno fatto dell’artista una delle voci e delle firme più riconoscibili della canzone italiana.

Raf sarà oggi, al Teatro di Acri, nell’ambito dell’Estate Acrese, per una delle tappe calabresi della tournée. L’appuntamento rappresenta un’occasione speciale per ritrovare dal vivo le canzoni che hanno accompagnato la storia della musica pop italiana e che continuano a parlare al pubblico con la stessa immediatezza degli esordi. Il concerto di Acri rientra nel calendario estivo del tour, che attraversa numerose località italiane fino a settembre.

RAF AD ACRI, IL PROGRAMMA DEL CONCERTO

Sul palco Raf proporrà i brani più amati del suo repertorio, alternando le atmosfere intime delle ballad alla dimensione più energica e coinvolgente dei suoi grandi successi. Da Self Control, il brano che negli anni Ottanta lo ha imposto anche sul mercato internazionale, a Cosa resterà degli anni ’80, Ti pretendo, Il battito animale, Sei la più bella del mondo, Stai con me e Non è mai un errore, la scaletta sarà l’occasione per ripercorrere una storia artistica originale e coerente.

Al centro del racconto non mancherà naturalmente Infinito, canzone che più di altre ha saputo esprimere la sensibilità di Raf e la sua capacità di coniugare immediatezza pop, profondità emotiva e una scrittura raffinata. Un brano che, a distanza di anni, conserva intatta la propria capacità di emozionare e che nel corso del tempo è stato riscoperto e cantato anche dalle nuove generazioni.

Il tour estivo arriva dopo la straordinaria esperienza sanremese, che ha segnato un nuovo capitolo nel percorso dell’artista. Sul palco del Festival Raf ha emozionato con una ballad romantica e autobiografica, scritta insieme al figlio Samuele Riefoli, autore anche della regia del videoclip. La partecipazione alla manifestazione ha riacceso l’attenzione sulla sua musica e ha anticipato l’uscita del nuovo disco di inediti, atteso per il prossimo autunno.

PAZZI STUPIDI RAGAZZI

A confermare la nuova stagione creativa dell’artista è anche il singolo “Pazzi Stupidi Ragazzi”, pubblicato il 29 maggio sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Il brano racconta un amore istintivo, irrazionale e travolgente: un legame capace di resistere al tempo, alle distanze e soprattutto alle differenze. La canzone dà voce a due persone che continuano a cercarsi e a rincorrersi, sospinte da un sentimento autentico che rende secondari paure, ostacoli e confini. Le differenze, suggerisce Raf, non dovrebbero mai diventare barriere: spesso sono soltanto illusioni costruite dalla mente, limiti che possono essere superati quando il desiderio di stare insieme è più forte di ogni esitazione.