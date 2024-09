Greta Raffo rappresenterà la Calabria a Miss Principessa d'Europa

1 minuto per la lettura

Sarà la studentessa di Belvedere Marittimo, Greta Raffo, a rappresentare la Calabria nella fase nazionale di Miss Principessa d’Europa 2024.

BELVEDERE MARITTIMO (COSENZA)- A rappresentare la Calabria quest’anno a Miss Principessa d’Europa sarà la giovanissima Greta Raffo di Belvedere Marittimo. Greta è stata, infatti, incoronata Miss Principessa d’Europa Calabria nella finale Regionale dell’8 Agosto 2024, che si è svolta nell’incantevole scenario del Castello di Santa Severina in provincia di Crotone.

Greta Raffo studentessa del Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Belvedere Marittimo parteciperà quindi alla fase Nazionale dell’importante concorso e lo farà con responsabilità e con la consapevolezza che come diceva L.A. Seneca: “Una bella donna non è colei di cui si lodano le gambe o le braccia, ma quella il cui aspetto complessivo è di tale bellezza da togliere la possibilità di ammirare le singole parti”.

La giovanissima Greta dopo il titolo di Miss Principessa d’Europa Calabria ringrazia la patron nazionale del concorso Conny Severini e tutto lo staff per «aver saputo organizzare nei dettagli ogni singola tappa del concorso facendo emergere oltre la bellezza di ogni singola ragazza anche il fascino dei borghi Calabresi». Infine, Greta rivolge il caloroso augurio e a tutte le ragazze che parteciperanno sia a questo concorso ma anche a tutte le sue concittadine come: Sofia, Sara, Asia e Serena che sono impegnante in altri concorsi.