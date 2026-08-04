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A San Giovanni in Fiore, la magia di Pino Daniele rivive con “Nero a metà Experience”: il 5 agosto il tributo dei suoi storici musicisti al Transumanze Sila Festival 2026.

SAN GIOVANNI IN FIORE (COSENZA) – La musica di Pino Daniele torna protagonista nel cuore della Sila. Mercoledì 5 agosto, alle ore 21.00, Largo Peppino Impastato a San Giovanni in Fiore (Cosenza) ospiterà “Nero a metà Experience”, il progetto che celebra l’eredità artistica di uno dei più amati cantautori italiani attraverso la voce e gli strumenti dei musicisti che hanno condiviso con lui alcune delle pagine più importanti della sua carriera. Sul palco, saliranno Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo e Agostino Marangolo, storici collaboratori di Pino Daniele, per un viaggio musicale dedicato soprattutto all’album “Nero a metà”, capolavoro pubblicato nel 1980 e diventato simbolo di una stagione irripetibile della musica italiana, capace di unire blues, jazz, rock e tradizione napoletana in un linguaggio unico e riconoscibile.

Transumanze Sila Festival: la magia di Pino Daniele rivive con “Nero a metà Experience”

Non sarà soltanto un concerto, ma un incontro diretto con l’anima artistica di Pino Daniele: un racconto fatto di melodie, emozioni e memoria, affidato a chi quella musica l’ha vissuta in prima persona. “Nero a metà Experience” nasce infatti con l’ambizione di andare oltre il semplice omaggio celebrativo, mantenendo viva la ricerca musicale di un artista che ha saputo innovare senza mai perdere il legame con le proprie radici. Attraverso l’interpretazione dei suoi compagni di viaggio, il repertorio di Pino Daniele continua così a parlare alle nuove generazioni e a emozionare chi lo ha seguito fin dagli esordi, confermando la forza senza tempo di canzoni che continuano a raccontare passioni, sentimenti e identità.

Il calendario del Transumanze Sila Festival 2026

L’appuntamento rientra nel ricco calendario del Transumanze Sila Festival 2026, la manifestazione che porta sull’altopiano silano musica, spettacolo e cultura con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio paesaggistico e identitario della Calabria. Un festival che prende ispirazione dall’antica pratica della transumanza per costruire un percorso di incontro tra territori, tradizioni, natura ed esperienze condivise.

Dopo la tappa dedicata a Pino Daniele, il festival proseguirà con altri appuntamenti:

12 agosto – Camigliatello Silano: spazio alla tradizione e all’energia della musica popolare con “Dance Tarantella”;

22 agosto – Camigliatello Silano: una giornata dedicata alle famiglie con lo Street Band Contest e il Festival Kids, con lo spettacolo di marionette “Zampalesta”;

23 agosto – Lorica: il gran finale con il Transumanze Village Long Lake, tra laboratori, installazioni, attività per bambini e il concerto sul lago di Matthew Lee.

Il Transumanze Sila Festival 2026 si conferma così un appuntamento capace di intrecciare grandi protagonisti della musica italiana, cultura locale e valorizzazione del territorio, trasformando la Sila in un palcoscenico naturale dove storia, emozioni e futuro si incontrano. La manifestazione è finanziata nell’ambito dell’Avviso Pubblico Eventi Straordinari “La Calabria che incanta” – Linea di intervento 1 POC 2014-2020, Azione 6.8.3 (CUP J28J2600008000).