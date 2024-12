Arte e solidarietà: a Rende, lo spettacolo “Napoli è fatta così”

2 minuti per la lettura

Domenica 8 dicembre, il Cinema Teatro Garden di Rende (CS) si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e solidarietà grazie all’evento di beneficenza “Napoli è fatta così – Mille cuori per un sorriso”, promosso dall’Associazione Mattia Facciolla bambini cardiopatici ETS.

RENDE (COSENZA) – Il prossimo 8 dicembre 2024, alle ore 21.00, il Cinema Teatro Garden di Rende (CS) si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e solidarietà grazie all’evento di beneficenza “Napoli è fatta così – Mille cuori per un sorriso”. Un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere una serata all’insegna dell’arte, della cultura e, soprattutto, della generosità.

Promosso dall’Associazione Mattia Facciolla bambini cardiopatici ETS, con il patrocinio gratuito della Città di Rende e il supporto della Fondazione Mediolanum come Charity Partner, questo spettacolo di varietà, diretto dall’eclettico Giuseppe Loffredo, celebra la magia di Napoli, la sua tradizione e la sua energia, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere i bambini affetti da gravi malformazioni cardiache.

SPETTACOLO “NAPOLI È FATTA COSÌ – MILLE CUORI PER UN SORRISO”

La serata si preannuncia ricca di momenti indimenticabili, dove la musica, la danza e il teatro si intrecceranno per creare un’atmosfera unica, capace di emozionare e coinvolgere tutti i partecipanti. Un viaggio attraverso il cuore pulsante della cultura partenopea, che permetterà al pubblico di immergersi nei suoni, nelle storie e nei colori di Napoli, senza mai dimenticare lo scopo principale dell’evento: portare speranza e aiuto a chi ha più bisogno.

L’ASSOCIAZIONE ONLUS MATTIA FACCIOLLA BAMBINI CARDIOPATICI

L’Associazione Onlus Mattia Facciolla Bambini Cardiopatici nasce il 1° aprile 2010 dall’amore e dal dolore dei genitori di Mattia, un bambino affetto da cardiopatia congenita, venuto a mancare a soli tredici anni. La loro esperienza personale si è trasformata in una missione: aiutare altre famiglie che affrontano lo stesso difficile percorso.

Grazie all’associazione, vengono promossi interventi che spaziano dall’assistenza sanitaria e sociale alla ricerca medica, fino alla terapia psicologica e fisica attraverso attività creative come la musicoterapia e l’arteterapia. L’organizzazione è inoltre impegnata nella donazione di strumentazioni mediche a unità di cardiologia pediatrica e cardiochirurgia pediatrica. Il loro obiettivo è chiaro: trasformare i sogni di tanti genitori in realtà, garantendo a ogni bambino la possibilità di una vita migliore.

Partecipare a “Napoli è fatta così – Mille cuori per un sorriso” significa molto più che assistere a uno spettacolo: significa contribuire direttamente a una causa di inestimabile valore umano. I fondi raccolti durante la serata aiuteranno a migliorare la vita di tanti bambini e delle loro famiglie, creando una rete di speranza e sostegno.

La magia di Napoli, con la sua straordinaria capacità di emozionare, sarà il filo conduttore di una serata che celebra la cultura e la solidarietà. Un invito aperto a tutti: il prossimo 8 dicembre, lasciatevi trasportare da questo viaggio unico, dove ogni applauso sarà un passo in avanti verso un futuro più luminoso per chi lotta ogni giorno per il proprio cuore.