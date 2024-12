“Tutto un altro Natale”: solidarietà e cultura in provincia di Cosenza

4 minuti per la lettura

“Tutto un altro Natale”: la decima edizione porta solidarietà e cultura in provincia di Cosenza. 13 eventi che spaziano dal teatro alla musica, fino alle arti visive.

COSENZA – Il periodo natalizio si arricchisce di solidarietà e cultura con la decima edizione di “Tutto un altro Natale”, il cartellone di spettacoli natalizi promosso dal CSV Cosenza. La rassegna prevede 13 eventi che spaziano dal teatro alla musica, fino alle arti visive. Sei i Comuni della provincia coinvolti, con la partecipazione di numerose realtà associative impegnate a diffondere il messaggio di solidarietà attraverso la cultura.

Il programma, che ha preso il via il 5 dicembre a Rende, in occasione della Giornata internazionale del volontariato, ha già visto l’ottimo riscontro del pubblico con il primo evento: la rappresentazione teatrale “Piazza Tagliola” dell’associazione Spaccamattuni. L’8 dicembre, invece, è stato il turno della rassegna corale “Merry Christmas” organizzata dall’associazione Home OdV.

Nei prossimi giorni, il cartellone si sposterà in altre località della provincia, come Cosenza, Castiglione Cosentino, Paola, Lago e San Giovanni in Fiore. Gli eventi, tutti ad ingresso gratuito, promettono di affascinare e coinvolgere il pubblico di tutte le età.

APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA DAL 12 AL 23 DICEMBRE

Tra gli appuntamenti più attesi, giovedì 12 dicembre, alle ore 18, all’auditorium Guarasci di Cosenza, andrà in scena “Igor Minkieschinz detto Sgrugi”. La pièce è una rivisitazione de “Il Cantico di Natale” di Charles Dickens, scritta e sceneggiata da Ada Di Leone. Questo spettacolo è il risultato del progetto “Proviamoci”, un laboratorio teatrale promosso dal Centro di solidarietà Il Delfino, insieme a Q-Art Teatro e ACAT Cosenza, con il sostegno di fondi ministeriali.

Sabato 14 dicembre, ore 18.30, nella chiesa Santi Nicolò e Biagio di Castiglione Cosentino, sarà il momento del concerto dell’orchestra Ars Enotria, diretta dal maestro Manuel Reale. La formazione, composta da trenta musicisti tra maestri e allievi, si esibirà in un programma capace di coniugare tecnica, passione e spirito natalizio. Oltre al concerto, il 14 e il 15 dicembre, nella sala “Il Frantoio”, sarà possibile anche ammirare una mostra d’arte con le opere di Diva Caputo, Giovanni Leonetti, Roberto Mendicino e Rosalba Pugliese.

Lunedì 16 dicembre, alle 15.30, nella Cattedrale di Cosenza, si terrà il concerto natalizio di beneficenza a cura di ACLI Arte e Spettacolo. Saranno coinvolti gli allievi e i maestri dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo Mangone – Grimaldi e dell’Associazione Musicale Kydoimos di Rende. Interverranno Caterina De Rose (presidente ACLI Arte e Spettacolo Cosenza), Giuseppe Nicoletti (presidente Rotary Club Serre Cosentine), Rachele Celebre (presidente CSV Cosenza), don Luca Perri (diocesi di Cosenza-Bisignano) e Mariella Chiappetta (dirigente dell’Istituto Comprensivo Mangone-Grimaldi).

DANZA, TEATRO E COMMEDIE IN VERNACOLO CHIUDONO LA RASSEGNA

Il 20 dicembre, alle 19, l’auditorium Sant’Agostino di Paola ospiterà “La magia oltre il confine”, uno spettacolo musicale organizzato dall’associazione Oltre il Confine. L’evento sarà un mosaico di esibizioni corali e coreografiche con un programma che coniuga musica e danza in una magica atmosfera. Il programma prevede esibizioni del Coro Magia, diretto da Giulia Serpa, della scuola di ballo “Progetto Danza” di Gianluca Cappadona, della scuola di ballo “Expression Dance” di Anna Di Blasi, del Coro Voci Libere, della Musicarte Band, del tenore Marco Basile, dell’ASD Dancing Stars Academy, e di Filomena Miseferi.

La kermesse si concluderà con due eventi a San Giovanni in Fiore: il 22 e 23 dicembre, alle 21, il Cinema Teatro Italia ospiterà la commedia teatrale in vernacolo “Poveru Dante c’ha patutu”, a cura dell’associazione Jure Vetere. La comicità e la tradizione della lingua calabrese saranno al centro di uno spettacolo che promette di coinvolgere il pubblico con risate e riflessioni.

A Lago, il 22 dicembre, alle 19, al teatro Auditorium, andrà in scena lo spettacolo musicale “Il respiro delle stelle”, con Sasà Calabrese, a cura dell’AVIS di Lago e dell’AIDO provinciale.

Il 23 dicembre, la rassegna avrà il suo gran finale a Cosenza con due eventi imperdibili. Alle ore 17, il Teatro dei Fliaci APS presenterà lo spettacolo teatrale per bambini “Aladino e la lampada magica” alla Città dei Ragazzi. Alle 20.30, al Teatro Rendano, sarà possibile assistere all’Oncorosa Show: Misery and Nobility, a cura di Oncorosa.