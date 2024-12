Dalle atmosfere gospel alla dance anni 90 di Fargetta, la musica accompagnerà la sera di Natale a Corigliano-Rossano

3 minuti per la lettura

La sera di Natale, a Corigliano-Rossano, la grande musica con il concerto in piazza Giovanni Paolo II

Artisti locali più la magia del grande gospel e la vitalità della dance anni ’90. Questo sarà il menù della sera di Natale, 25 dicembre, in Piazza Giovanni Paolo II nello Scalo di Corigliano.

Si comincia alle ore 19 con Elena Piro, un promettente talento di Corigliano-Rossano, vincitrice dell’ultimo premio Nuovo IMAIE. Elena ha coltivato fin da bambina una profonda passione per la musica, trasformandola in una missione che porta avanti con dolcezza ed eleganza. Con la sua voce, ha calcato locali e grandi palchi da sud a nord, dimostrando quanto il sacrificio e la determinazione siano fondamentali per raggiungere importanti traguardi e riconoscimenti. Dopo aver dedicato il suo talento al volontariato, esibendosi negli ospedali di Bologna, è stata selezionata per partecipare a una prestigiosa rassegna musicale, tenutasi il 30 novembre sullo storico palco dello Zelig di Milano.

NATALE IN MUSICA, CON ELENA PIRO, I COSMIC VOCAL GOSPEL E MARIO FARGETTA

Subito dopo, alle ore 20, l’atmosfera natalizia entrerà in una dimensione più classica con i Cosmic Vocal Gospels che proporranno i classici della tradizione musicale più natalizia per la platea che avrà voglia di condividere la festa più amata e sentita dell’anno. Cosmic Vocal Gospel nasce nel 2010 dall’idea della sua direttrice storica Micol Touadi, dalla sua voglia di unire insieme un gruppo di persone accomunate dalla passione per il canto e in particolare per questo genere di musica in cui si riconosce particolarmente, avendo da sempre una particolare predisposizione per la musica e il canto black. Il progetto è cresciuto, e oggi vede nella compagine del coro 6 coristi di elevato livello artistico e tecnico, oltre le voci soliste di Elisa Brown e Knagui insieme ad una band di musicisti altamente qualificati.

IL CONCERTO DI NATALE A CORIGLIANO-ROSSANO

A chiudere la serata, dalle ore 22.30, sarà il noto dj Fargetta, che ritorna a Corigliano-Rossano dopo l’evento Deejay Time nell’estate del 2023, insieme con il gruppo storico di Radio Deejay composto da Albertino, Molella e Prezioso. Un dj icona che ha fatto la storia del genere musicale che ha avuto il suo exploit proprio in quel decennio, senza vederne mai il declino. Gli intramontabili e ballabili brani, infatti, sono ancora un evergreen. Fargetta proprio un dj set per festeggiare il Natale e far ballare più generazioni al suono della dance.

«Un cartellone che punta non solo a celebrare il Natale ma anche a promuovere il territorio – dichiara l’assessore al Turismo e alla Promozione del Territorio, Costantino Argentino – questo programma rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di valorizzazione turistica della nostra città, fondata sulla valorizzazione dei suoi prodotti e del suo patrimonio storico, culturale e architettonico. Lavoriamo continuamente per strutturare un piano annuale degli eventi puntando sulla qualità».

«Il Natale è un momento sempre importante per le famiglie e soprattutto per lo stare insieme. Luci, teatro, mercatini, presepi viventi, musica e tanta attenzione ai più piccoli: anche quest’anno il Natale a Corigliano-Rossano sarà all’insegna della condivisione e della serenità. Abbiamo organizzato un programma ricco di eventi, pensato per regalare momenti di allegria e la magia tipica di questo periodo – dichiara il sindaco Flavio Stasi – L’attenzione è rivolta in particolare ai bambini, alle famiglie e ai commercianti, con iniziative partite l’8 dicembre e fino al 6 gennaio, capaci di trasmettere calore, senso di comunità e coinvolgere numerose associazioni locali. Siamo, inoltre, pronti ad accogliere tutti i cittadini che torneranno a passare le feste nella loro città d’origine per fargli sentire ancora più forte il caloroso abbraccio di Corigliano-Rossano».