Lazza in concerto a Cosenza con il Locura Summer Tour 2025

Lazza annuncia le date del Locura Summer Tour 2025 nei principali festival italiani; c’è anche una data a Cosenza: il concerto alla Summer Arena

SARÀ un’estate intensa quella di Lazza che dopo il tour di successo nei palazzetti, oramai agli sgoccioli, si prepara ad affrontare la calda stagione nei festival di tutta Italia. E così, il Locura Summer Tour 2025 passa anche da Cosenza, con una tappa, il 26 luglio, alla Summer Arena (area in contrada Vaglio Lise).

Dieci nuovi appuntamenti – prodotti da Vivo Concerti, tra luglio e agosto sui palchi dei principali festival estivi italiani – che hanno già il sapore di un sold out. L’annuncio infatti, arriva a ridosso dell’ultima tappa del tour nei palazzetti che ha registrato il tutto esaurito mesi prima della partenza. Oltre due ore di musica nei palasport per uno spettacolo fuori dagli schemi dove, ovviamente, non sono mancati neppure i brani dell’ultimo album – triplo disco di Platino – “Locura” (Island Records) per la prima volta cantati dal vivo dall’artista.

Anche il Locura Summer Tour 2025 si prepara ad essere un grande successo. Prima però, l’artista milanese sarà impegnato con la tournée europea: 11 date nelle principali capitali. Con l’European Tour si parte il 7 aprile da Barcellona e poi Madrid, Parigi, Londra, Bruxelles, Berlino, Amsterdam, Stoccarda, Zurigo, Vienna e in fine Monaco il 29 aprile. Dopo una piccolissima pausa, Lazza incontrerà il suo pubblico in due date speciali, per la prima volta negli stadi: il 5 luglio sarà protagonista della data zero allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, mentre il 9 luglio salirà sul palco dello Stadio San Siro di Milano, per la prima volta nella Scala del calcio. Un traguardo, quest’ultimo, non solo personale, ma un simbolo del legame indissolubile tra l’artista, la sua città e la sua musica e – inevitabilmente – anche la sua squadra del cuore, il Milan.

IL LOCURA SUMMER TOUR 2025 DI LAZZA E IL CONCERTO A COSENZA

Subito dopo gli stadi partirà il Locura Summer Tour nei festival italiani che prenderà il via da Servigliano (FM), il 12 luglio, nell’ambito del No Sound Fest e chiuderà ad Olbia (SS), il 15 agosto.

Ecco tutte le date:

Sabato 12 luglio 2025 | Servigliano (FM) – No Sound Fest

Domenica 13 luglio 2025 | Roma – Rock in Roma

Mercoledì 16 luglio 2025 | Genova – Arena del Mare

Sabato 19 luglio 2025 | Catania – Wave Summer Music 2025

Giovedì 24 luglio 2025 | Salerno – Salernosounds

Sabato 26 luglio 2025 | Cosenza – Summer Arena

Venerdì 08 agosto 2025 | Lecce – Oversound Music Festival

Domenica 10 agosto 2025 | Cinquale (MS) – Vibes Summer Festival

Mercoledì 13 agosto 2025 | Riccione (RN) – Versus Festival

Venerdì 15 agosto 2025 | Olbia (SS) – Red Valley Festival

I biglietti saranno disponibili solo su Ticketone per i primi cinque giorni a partire da giovedì 30 gennaio alle 14, mentre presso gli altri rivenditori online e punti vendita autorizzati da martedì 4 febbraio dalle 11.

LAZZA E IL SANREMO MANCATO

L’annuncio della tournée estiva e della tappa cosentina arriva nel giorno in cui viene annullata la sua partecipazione al Festival di Sanremo. L’artista milanese quest’anno non era in gara nella 75esima edizione ma avrebbe duettato al fianco di Emis Killa nella serata delle cover. Questa mattina però, l’annuncio di Emis Killa che si ritira dalla gara sanremese perché indagato nell’inchiesta sugli ultrà di Milano. Il brano scelto per il duetto era “100 messaggi”, di Lazza, che il rapper lo scorso anno aveva inviato ad Amadeus a selezioni concluse e che presentò in anteprima proprio al festival di Sanremo ironizzando: «Sono talmente tanto affezionato a questo brano che non volevo vederlo in competizione con gli altri».

Ma la storia, a quanto pare, si ripete. Anche quest’anno Jacopo Lazzarini in arte Lazza, a quanto pare avrebbe presentato un brano, escluso poi dal direttore artistico Carlo Conti. Ad affermarlo è stato proprio il rapper durante una data del suo tour a Mantova con queste parole: «Vi giuro raga, è una hit pazzesca, doveva andare a Sanremo quest’anno ma poi non so cos’è successo….». Ma i fan non rimarranno delusi, perché – ha aggiunto – «Va bene, non fa nulla, la canterò lo stesso alla data zero del tour», ha promesso. Perciò l’attesa è per il 5 luglio allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro nella speranza che questo nuovo brano diventi ufficiale nella scaletta della tournée estiva.

Festival di Sanremo a parte – dove comunque Lazza può vantare un secondo posto nel 2023 con il brano “Cenere” – il rapper fa incetta di successi discografici. Per dirne alcuni: il suo ultimo album, “Locura”, pubblicato a settembre 2024, è triplo disco di platino; mentre “Sirio”, pubblicato nel 2022, è l’album dei record: disco di diamante, che lo consacra anche il primo rapper solista ad averlo ottenuto.