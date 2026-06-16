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Il produttore calabrese Luca Mollo presenta il brano “Sexy girl”, in rotazione radiofonica su Radio Azzurra e Radio Movida.

C’è una storia fatta di sguardi ed emozioni dietro “Sexy Girl”, il brano lanciato dal produttore calabrese Luca Mollo, in rotazione radiofonica su Radio Azzurra e Radio Movida dal 12 giugno. Nonostante il titolo richiami immediatamente la bellezza esteriore, il significato della canzone segue una direzione diversa e più profonda. Al centro del racconto c’è infatti l’incontro con una ragazza che ha lasciato un segno nell’animo di Mollo, non tanto per il suo aspetto fisico quanto per la luce che custodiva dentro di sé. «Nei suoi occhi mi sono perso- racconta-. La sua vera bellezza non era quella che tutti vedevano. C’era qualcosa in lei che la rendeva, ai miei occhi, la persona più bella del mondo. Eppure, non la conoscevo affatto».

Il produttore calabrese Luca Mollo lancia il singolo “Sexy girl”

Da quell’incontro nasce una riflessione sulla capacità di fermare il tempo e custodire le emozioni. Invece di lasciarsi travolgere dal momento, il produttore calabrese ha scelto di trasformare quella sensazione in musica. Una sorta di fotografia emotiva, il tentativo di cristallizzare un istante destinato a svanire e renderlo eterno attraverso le note. «Anziché farmi avanti, dopo averla conosciuta, sono rientrato a casa ed ho lavorato su questo brano».

Ma «Sexy Girl» va oltre la dimensione personale. È anche un invito a riscoprire un modo più autentico di vivere le relazioni, richiamando quell’epoca in cui le canzoni diventavano colonne sonore di incontri, corteggiamenti e storie d’amore. «Ho sempre ascoltato i racconti dei miei genitori e di chi ha vissuto gli anni Ottanta e Novanta su quanto la musica fosse importante nel creare connessioni tra le persone. Una canzone estiva, una pista da ballo e uno sguardo potevano cambiare una serata e, a volte, anche una vita», spiega Luca Mollo. Un messaggio che appare particolarmente attuale in un tempo dominato dalla tecnologia e dai social network. «Oggi, spesso, si preferisce filmare una serata piuttosto che viverla davvero. Sembra che condividere sia diventato più importante che emozionarsi. Io credo invece che dovremmo tornare a vivere quei momenti, a guardarci negli occhi, a ballare insieme».

L’uso del software Lex vocal

Il progetto prende forma attraverso Lex Vocal, il software sviluppato dallo stesso Luca Mollo che consente la generazione di voci digitali tramite intelligenza artificiale. Uno strumento che il produttore considera un’estensione della propria creatività. Una visione che lo porta a definirsi, con una metafora che richiama la celebre saga cinematografica Terminator, «una sorta di John Connor della musica digitale», impegnato a utilizzare l’innovazione per preservare ciò che rende unica l’esperienza umana: la capacità di emozionarsi. Parallelamente, il produttore è già al lavoro su un nuovo progetto tecnologico denominato Georgie, destinato ad ampliare ulteriormente le possibilità creative nel campo della musica digitale.

Sexy girl: il messaggio

Realizzato in circa cinque mesi di lavoro, “Sexy girl” è stato costruito «attraverso una stratificazione sonora particolarmente ricca, composta da tre pianoforti, cinque lead, cinque pad, otto linee di basso, una cassa, tre batterie, sei sezioni orchestrali e sette voci differenti generate tramite Lex Vocal». Con questo brano Luca Mollo intende ricordare che la vera bellezza non è quella che colpisce immediatamente lo sguardo, ma quella che riesce a lasciare un segno profondo nell’anima di chi la incontra.