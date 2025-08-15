Cosenza, Luca Mollo: il “re della dance” si racconta tra ritmo ed emozioni

6 minuti per la lettura

Luca Mollo, unico calabrese ad aver vinto un disco di platino con Hit Mania nel suo genere musicale, racconta il suo percorso, le sfide affrontate e i sogni da realizzare.

CAPO BONIFATI (COSENZA) – Dalla costa tirrenica calabrese alle classifiche internazionali: Luca Mollo dimostra che i sogni, alimentati da passione e impegno, non conoscono confini. Nato a Cetraro il giorno di San Martino e cresciuto a Capo Bonifati, ha trasformato un piccolo paese di mare nel trampolino verso il successo, guadagnandosi il titolo di “re della dance”. Ha collaborato con grandi nomi, tra cui Umberto Tozzi per il remix ufficiale di Gloria, e ha conquistato l’attenzione internazionale di Paula Mitrache, in arte Haiducii, lavorando al suo ultimo successo “More ‘n’ More, I Love You”.

Luca Mollo ha calcato anche i palchi televisivi della Rai, contemporaneamente in due programmi: “Generazione Giovani”, sotto la guida di Milo Infante, e “La Domenica Sportiva”, con Marco Lollobrigida. Il suo viaggio nel mondo della musica è iniziato nel 2017 con “Please Believe”, inserito nella compilation di Hit Mania. Il singolo ha superato rapidamente i confini italiani, conquistando Olanda, Francia, Germania e Spagna. A seguire, hit come “Take Me Away”, “See the Light”, “Love Top Secret”, “I Also Need Love”, “Bim Bam”, “Last Pon the Sky” e “I Was Wrong” hanno consolidato la sua presenza nelle compilation più prestigiose, portandolo al traguardo ambito da ogni artista: il disco di Platino. Ma Luca Mollo non vuole fermarsi alla musica: punta a far conoscere la Calabria al ritmo travolgente della dance e a diventare un punto di riferimento per i giovani, dimostrando che talento, passione e dedizione possono trasformarsi in un’eredità artistica e umana destinata a lasciare il segno. Abbiamo intervistato Luca Mollo per saperne di più sul suo percorso, sulle sfide affrontate e sui sogni da realizzare.

Unico calabrese ad aver vinto un disco di platino con Hit Mania nel suo genere musicale: come la fa sentire questo riconoscimento?

«Milo Infante mi ha definito “Il re della dance”. Sono orgoglioso di essere l’unico calabrese in classifica a livello europeo e di aver conquistato un Disco di Platino. Attualmente sono settimo con il brano “Magic Night”. In Europa, sono i numeri a dettare le regole. Ho vinto anche un disco di platino con Angelo Famao per “Tu si a fine do’ munno”, di cui ho composto le musiche. Eppure, se ne parla poco: troppo spesso il potere mediatico premia i raccomandati».

Luca Mollo, come nasce la sua passione per la musica?

«Sin da bambino, mentre gli altri giocavano alla PlayStation, io chiedevo a mia madre di comprarmi una chitarra e un computer perché volevo creare musica. Mi sono sempre distinto dalla massa. Non ho nemmeno un tatuaggio: voglio rappresentare i giovani attraverso il mio esempio».

Quali valori o messaggi desidera trasmettere con la sua musica e con il suo percorso di vita?

«Grazie all’arte voglio trasmettere i valori che mi hanno insegnato i miei nonni e mia madre, in primis rispetto ed educazione. Non punto solo a diventare un fuoriclasse musicale – ce ne sono già molti – ma soprattutto a eccellere come persona. Voglio diffondere positività».

La sua musica, energica e rigorosamente pop dance, conquista le radio e la tv. Qual è il segreto dietro testi romantici e al contempo orecchiabili?

«L’autenticità! Il mondo là fuori è spesso il contrario. Io uso la musica per allontanare i momenti bui, per immaginare un mondo migliore».

Quanto è stato difficile emergere in un mondo musicale così competitivo partendo dalla Calabria?

«È stata la sfida più dura, ma anche la più stimolante. Se fossi nato a Milano, forse avrei avuto più opportunità, ma così ho imparato a costruire passo dopo passo il mio percorso. Ho incontrato tanta gente e lavorato otto anni con Annibale Notaris. La mia vita ricorda un film di Checco Zalone: sono stato ridicolizzato, sottovalutato e quando ho vinto il Disco di Platino, pochi ci credevano davvero. Ma tutte quelle difficoltà mi hanno insegnato a dare valore a ogni conquista».

Luca Mollo, tra le collaborazioni con Universal Music, Hit Mania, Warner, Sony, Sugar e grandi artisti come Umberto Tozzi e Viola Valentino, quale le ha lasciato un ricordo particolare?

«Ognuna ha avuto il suo valore, ma “Please Believe” rimane speciale: il brano è dedicato al Cosenza Calcio e la ragazza di copertina è Gaia Muto di Cetraro. Questo brano è stato la colonna sonora della “Domenica Sportiva” su Rai 2, motivo di grande soddisfazione».

Qual è stato il momento più emozionante del suo percorso professionale?

«Quando ho salutato il team della Rai e ho visto tanta commozione. L’abbraccio di Milo Infante è stato un gesto semplice, che mi ha colpito profondamente e che non dimenticherò mai».

Ha avuto il sostegno di importanti personalità calabresi, come Roberto Occhiuto. Quanto è stato importante per lei questo supporto nella sua crescita artistica e personale?

«Moltissimo. Sono felice di essere stato il primo in tutta Italia a essere premiato da un presidente di Regione. È un gesto raro, perché solitamente musica e politica non si incontrano. Questo riconoscimento, con un bonus artistico di 50mila euro, è stato un segnale unico che ha dato valore al mio percorso».

Luca Mollo, ci dica di più del legame speciale con il suo cane Lex e il suo gatto George. Come hanno cambiato la sua vita?

«Fino ai 20 anni ero un ragazzo come tanti, ma circondato da compagnie sbagliate. Poi Lex ha cambiato tutto: un giorno ha portato a casa George, un gattino salvato dalla strada. All’inizio pensavo fosse un topo! Rimasi scioccato: un cane salva un gatto, e noi uomini fatichiamo ad aiutarci tra di noi. Quella scena ha cambiato la mia vita. Da allora mi sono dedicato a loro e ho imparato tanto. Gli animali hanno “salvato” la mia vita. Senza di loro non avrei vinto un Disco di Platino né collaborato con Hit Mania. Recentemente è uscita “Comprami” con il gruppo Cristoforo su Radio Movida e Radio Azzurra, che da fine settembre sarà trasmessa anche da M2O e Radio Deejay».

Ha deciso di trasferirsi a Praia a Mare perché l’isola di Dino le ispira creatività e mistero. Cosa la affascina di più di questo luogo?

«Esattamente quello che hai detto tu. Mi sono trasferito per scrivere il mio libro, “Lex – L’ultimo dei Santi”. Lex è il nome del mio cane. Il libro uscirà tra maggio e giugno 2026».

Se dovesse guardarsi indietro e ringraziare qualcuno per il suo successo, chi sarebbe e perché?

«Mi sono aiutato da solo. Ma se parliamo di anime che mi hanno guidato, dico il mio cane e il mio gatto. Sono esigente e ambizioso. Non so esattamente a che gradino sono oggi, ma so che domani potrò salire ancora più in alto».

Prossimi progetti oltre al libro?

«A settembre uscirà il remix di “Gloria” di Umberto Tozzi. Vorrei dedicarmi anche a tutto ciò che ho sacrificato in passato».

C’è di più: con Haiducii sta preparando un evento a Praia a Mare…

«Esatto! Ho realizzato il brano “Moore’N Moore (I Love You)” con l’artista internazionale Haiducii. Pensate: “Dragostea Din Tei” era la ninna nanna che mia mamma mi cantava da piccolo, e 20 anni dopo collaboro con la stessa cantante. È incredibile! Ora lavoreremo insieme al sindaco di Praia, Antonino De Lorenzo, per organizzare l’evento a settembre».