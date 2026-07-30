Musica, luce ed emancipazione, Elisa Brown torna con il singolo “Be free”

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“Be free”, il nuovo singolo della vocal coach e performer calabrese Elisa Brown arriva su tutti i digital store accompagnato da una challenge social sulla libertà interiore

Non è solo una canzone: è la sintesi di un percorso artistico, umano e spirituale che ha trovato il momento perfetto per farsi ascoltare. Si intitola “Be Free” ed è il nuovo attesissimo inedito di Elisa Brown, disponibile a partire da domani 31 luglio 2026 su tutte le principali piattaforme di streaming e digital download.

Registrato e lavorato presso il Tape Lab Studio, il brano è una produzione targata Multifonic Records (distribuito da Multisonic Sound). Un viaggio tra soul contemporaneo, gospel e jazz che si presenta come un vero e proprio manifesto dedicato all’autenticità, al coraggio e alla necessità di liberarsi da ogni condizionamento.

DALLA GENESI ALLA RINASCITA: LA STORIA DI UN BRANO “PAZIENTE”

La storia dietro la nascita di “Be Free” è singolare e profonda. Il brano, infatti, è rimasto nel cassetto della cantautrice per diversi anni: originariamente lo aveva composto pensando alla voce di un’altra persona, una figura radiosa capace di trasmettere energia positiva e gioia incondizionata.

Con lo scorrere del tempo, tuttavia, quelle parole hanno cominciato ad assumere una risonanza diversa, intima, fino a trasformarsi in uno specchio della sua stessa evoluzione. La vera svolta è arrivata nel marzo del 2026: Elisa Brown ha ripreso in mano il pezzo affiancata dal pianista Paolo Chiaia, lavorando a quattro mani alla revisione del testo e al nuovo arrangiamento. Insieme alla band, l’artista ha cucito addosso alla traccia una veste sonora del tutto nuova, trasformando “Be Free” nel suo racconto personale. La copertina di “Be free”

«Ci sono canzoni che nascono in un momento preciso e altre che aspettano il tempo giusto per rivelarsi» racconta l’artista. «‘Be Free’ era nata anni fa pensando alla voce di qualcun altro, ma con il tempo ho capito che quel messaggio apparteneva anche a me. A marzo, insieme a Paolo, l’abbiamo ripresa in mano e abbiamo dato nuova vita a una canzone che oggi sento completamente mia. Ho scoperto che essere liberi non significa fare tutto ciò che desideriamo, ma avere il coraggio di essere pienamente noi stessi».

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IL SOUND: UN UNICUM TRA SOUL, GOSPEL E JAZZ

Sul piano musicale, “Be Free” si muove con eleganza al confine tra soul contemporaneo, gospel e sfumature jazz. La voce intensa e viscerale di Elisa Brown (che ha scritto testo e musica del brano) guida l’ascoltatore attraverso un arrangiamento caldo, organico e ricco di groove, realizzato con musicisti d’eccezione:

Pianoforte: Paolo Chiaia

Chitarre: Danilo Curcio

Basso: Emanuele Gallo

Batteria: Domenico Sangiovanni

Special Guest – Hammond: Alberto Gurrisi

A Piero Vena è affidata la registrazione del brano il cui mix e mastering sono stati curati da Arianna Tomaselli (Tape Lab Studio). La copertina di Be Free porta invece la firma di Manuel Palermo.

L’apporto dell’Hammond di Alberto Gurrisi dona un tocco decisamente ‘black’ e avvolgente alla produzione, valorizzando l’impianto ritmico e la carica emotiva della melodia.

LA CHALLENGE SOCIAL: “OGGI MI LIBERO DA…”

In occasione dell’uscita del singolo, l’artista ha lanciato anche un’iniziativa interattiva sui social network. Attraverso la challenge dal titolo “Oggi mi libero da…”, il pubblico è chiamato a diventare parte attiva del messaggio della canzone.

L’invito è quello di condividere brevi video o testimonianze raccontando ciò da cui si sceglie di staccarsi: un limite personale, una paura, un condizionamento sociale o un’abitudine dannosa. Un modo originale per trasformare un brano musicale in una riflessione collettiva e in una cassa di risonanza per storie di emancipazione personale.

CHI È ELISA BROWN: TRA RICERCA VOCALE E SUCCESSI INTERNAZIONALI

Performer, vocal coach e ideatrice dell’innovativo metodo Soul Singing (un approccio olistico che integra la tecnica vocale alla dimensione emotiva e spirituale), Elisa Brown è considerata una delle voci più originali del panorama afroamericano e pop in Italia.

La sua carriera è costellata di tappe fondamentali:

I premi e le collaborazioni

Tra i vari riconoscimenti ricevuti, nel 2008 viene premiata da Mogol come miglior interprete al Tour Music Fest su 3.000 partecipanti. Nel 2017 riceve il Premio “Personaggio dell’anno Marco Tamburini” al Calabria Jazz Meeting.

Ha condiviso il palco e lo studio con giganti del gospel internazionale (Vaughan Phoenix, Eric B. Turner, Anthony Morgan) e grandi nomi della scena italiana e internazionale (Cicci Santucci, Giorgio Rosciglione, Gegè Munari, Dario Brunori, Paolo Vallesi, Joe Amoruso, Rino Zurzolo).

I palchi e i progetti

Si è esibita in tempi della musica come il Blue Note di Milano, il Piper di Roma, l’Aulem/Arena Flegrea di Napoli, oltre a prestigiosi eventi come il Roccella Jazz Festival e il Napoli Gospel Festival.

Dopo l’album “YRROS” (2018) e il brano “Give Me Some Peace” (legato alle tematiche del Black Lives Matter), ha dato vita insieme a Daniele Fabio a “Na Vuce Antica”, una ricerca antropologica e musicale che mette in connessione i canti di lavoro popolari italiani con le work songs afroamericane.

Con “Be Free”, Elisa Brown conferma ancora una volta la sua capacità di far coincidere la ricerca musicale con un messaggio umano potente, offrendo al pubblico non solo un brano da ascoltare, ma un’esperienza in cui ritrovare la propria identità.