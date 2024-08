Castrolibero: un successo lo spettacolo musicale di Casagrande

2 minuti per la lettura

Grande successo per la rassegna “Chi è di scena” al teatro Tieri di Castrolibero con lo spettacolo musicale di Maurizio Casagrande

Grande successo ieri sera (29 agosto 2024) per il nuovo spettacolo di Maurizio Casagrande, “La prova del nove“, presentato presso l’anfiteatro “V. Tieri” di Castrolibero in occasione della XVI edizione della rassegna “Chi è di scena”.

Il brillante attore, regista sceneggiatore campano e adesso, abbiamo scoperto, anche ottimo musicista, ha regalato al pubblico un’indimenticabile serata all’insegna della musica, del teatro e della comicità. Accompagnato sul palco da Ania Cecilia, Bruno Galasso e da altri talentuosi musicisti.

Tra equivoci esilaranti e momenti di grande divertimento, Casagrande ha saputo conquistare il cuore degli spettatori con la sua simpatia e il suo talento. Ed ha offerto uno spettacolo fresco e frizzante, dai tempi perfetti.

“Volevo offrire un musical da bere tutto in un sorso per togliersi la sete di svago dell’estate“, ha dichiarato Casagrande. E il suo intento è stato pienamente raggiunto. Lo spettacolo ha infatti regalato al pubblico due ore di spensieratezza e risate.

Prima che lo show iniziasse sono intervenuti: gli organizzatori, Antonello Lombardo e Massimo Scarpelli , ricordando la storia di questa meravigliosa kermesse. E poi l’assessora alla Cultura Nicoletta Perrotti, la quale ha ringraziando il geometra Luigi Zinno per il suo operato e la Regione Calabria per il sostegno economico ma sottolineando soprattutto che le manifestazioni interesseranno tutto il territorio di Castrolibero.

In fine, il sindaco Orlandino Greco il quale, con il suo intervento, ha lanciato messaggi importanti, pieni di speranza e di fiducia alla sua fedelissima città. Ribadendo che Castrolibero, avrà un futuro ancora più roseo e non solo per gli spettacoli che ci saranno negli anni a venire.

Tutti soddisfatti, quindi, compreso l’artista partenopeo che si è reso molto disponibile con i suoi tanti fan a fine spettacolo.

“Chi è di scena” ancora una volta si conferma una magnifica realtà.