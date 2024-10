Diamante, “Tirreno Festival” 2024-2025: il programma completo

4 minuti per la lettura

“Tirreno Festival” 2024-2025: il programma completo della rassegna teatrale al CineTeatro Vittoria di Diamante. Da novembre a maggio andranno in scena spettacoli che spaziano dalla commedia alla prosa, fino al musical.

DIAMANTE (COSENZA) – Nella sala consiliare “Ernesto Caselli” di Diamante (Cs), è stata presentata la programmazione della rassegna teatrale del “Tirreno Festival” per il biennio 2024-2025, con il patrocinio del Comune di Diamante e la direzione artistica di Alfredo De Luca. Questa edizione promette di essere un’occasione imperdibile per gli amanti del teatro e della cultura. Sette mesi di spettacoli che spaziano dalla commedia alla prosa, fino al musical, tutti in scena al CineTeatro Vittoria.

TIRRENO FESTIVAL 2024-2025: GRANDE ATTESA PER LA STAGIONE INVERNALE

C’è grande attesa per questa stagione invernale, che si preannuncia come una delle più significative della Riviera dei Cedri. La programmazione si svolgerà da novembre a maggio, con l’obiettivo di mantenere vivo l’intrattenimento fino all’estate.

IL SINDACO DI DIAMANTE

Il sindaco di Diamante, Achille Ordine, ha sottolineato: «Una grande occasione che costituisce un attrattore per tutto il territorio sia dal punto di vista culturale e dello spettacolo che della promozione turistica». Il sindaco ha inoltre aggiunto: «La kermesse teatrale, con un cartellone importante per lo spessore degli artisti e per la qualità degli spettacoli, ci accompagnerà per tanti mesi, ponendosi in una linea di continuità con la stagione estiva, che ha avuto dei risultati eccellenti. Gli stessi che, siamo certi, darà questa edizione teatrale 2024-2025. Investiamo su questo segmento che, con la giusta e costante programmazione attinente a più settori, può incidere positivamente sull’allungamento della stagione estiva e, quindi, con ripercussioni positive per l’economia locale».

UN IMPEGNO PER LA COMUNITÀ

L’assessora allo Spettacolo, Martina Presta, ha ribadito quanto la rassegna teatrale sia stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale «sia per il successo ottenuto dal cartellone dei concerti dell’estate al Teatro dei Ruderi di Cirella, sia per impattare positivamente a livello sociale durante l’inverno, affinché ci siano serate di intrattenimento che possano far trascorrere ore di svago, di spettacolo e cultura».

L’assessore al Turismo, Francesco Bartalotta, ha dichiarato: «La stagione teatrale invernale è uno degli attrattori turistici che riguarda non solo i paesi della Riviera dei Cedri, ma anche le regioni vicine. Non sono poche le persone che vengono, ad esempio, anche dalla Basilicata per assistere agli spettacoli dal vivo per poi restare qualche giorno nella nostra Città. Questo, in termini di turismo, significa cominciare quel discorso sulla destagionalizzazione, che comporta molteplici aspetti e sui quali stiamo lavorando».

NUMERI DA RECORD

I numeri della passata stagione teatrale sono esaltanti se paragonati agli abitanti e ad altre componenti. Orazio Cavalcanti, titolare del CineTeatro Vittoria, ha affermato: «Nell’ultima stagione, 400 sono stati gli abbonamenti, 8 mila le presenze registrate durante gli spettacoli. Merito di un lavoro di sinergia. Una collaborazione che colgo come solida nell’amministrazione Ordine, specie constatando che questi amministratori locali considerano l’intrattenimento un segmento strategico, dialogandone». Cavalcanti ha auspicato che si investa nello spettacolo per 12 mesi all’anno e ha annunciato che durante questa stagione sono previste delle matinée con le scuole. «Inoltre, per gli abbonamenti c’è una promozione fino al 15 novembre, oltre alla possibilità per gli insegnanti con la Carta del Docente e per gli studenti con la Carta Cultura».

UN PALCOSCENICO DI PRESTIGIO

Il direttore artistico De Luca ha puntualizzato: «Molte produzioni indicano Diamante come palcoscenico importante dove esibirsi. Sta cambiando la narrazione, la visione, e ne siamo felici. In questa stagione invernale abbiamo voluto ringiovanire gli spettacoli. C’è stato un grande impegno per realizzarla con artisti di calibro come quelli presenti nel cartellone, e grossi sono stati gli sforzi dell’amministrazione comunale di Diamante e del CineTeatro Vittoria che l’hanno voluta».

DIAMANTE, “TIRRENO FESTIVAL” 2024-2025: IL PROGRAMMA

Il festival inizierà il 26 novembre con Barbara D’Urso che, affiancata da Rosalia Porcaro e Franco Oppini, porterà in scena “Taxi a Due Piazze”. A seguire, un cast di illustri protagonisti arricchirà il cartellone. Il 16 dicembre Elena Di Cioccio andrà in scena con “ProPositiva”; il 15 gennaio Maurizio Casagrande in “Il viaggio del papà”, il 4 febbraio Massimo Ghini calcherà il palcoscenico con “Il vedovo” insieme a Paola Tiziana Cruciani e Riccardo Rossi. Il 19 febbraio Francesco Cicchella andrà in scena con “Tante belle cose”.

Appuntamenti del mese di marzo: il 10 marzo Enzo De Caro in “Non è vero ma ci credo”, il 17 marzo Luca Ward in “Il talento di essere tutti e nessuno”, il 28 marzo Pino Strabioli e Sabrina Knaflitz in “Carta straccia”.

Appuntamenti del mese di aprile: il 5 aprile Giacomo Ferrara in “Diario di un pazzo”, il 9 aprile Gabriele Cirilli in “Cirilli&family” con la regia di Carlo Conti. Il 26 aprile andrà in scena “Alice il musical” con la regia di Francesco Mastroianni. Il festival si concluderà il 2 maggio 2025 con la commedia “L’onorevole, il poeta e la signora” con Lorenzo Flaherty.

Con una programmazione così ricca e variegata, il “Tirreno Festival” si prepara a diventare un punto di riferimento culturale per Diamante e per l’intera Riviera dei Cedri, regalando serate indimenticabili di spettacolo e intrattenimento.