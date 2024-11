Diamante e Rende, Barbara D’Urso in scena con “Taxi a 2 Piazze”

2 minuti per la lettura

Barbara D’Urso in scena con “Taxi a 2 Piazze”: la commedia fa tappa in Calabria con un doppio appuntamento, a Diamante e Rende, il 26 e il 27 novembre.

DIAMANTE E RENDE (COSENZA) – Barbara D’Urso sbarca in Calabria con lo spettacolo teatrale “Taxi a 2 Piazze”. La commedia, un classico intramontabile scritto da Ray Cooney, è pronta a conquistare il pubblico con le sue uniche tappe calabresi, in programma il 26 novembre al CineTeatro Vittoria di Diamante e il 27 novembre al Teatro Garden di Rende. Questi due appuntamenti, inseriti nel cartellone del Tirreno Festival sotto la direzione artistica di Alfredo De Luca, sono co-finanziati dalla Regione Calabria e patrocinati dagli enti locali. Barbara D’Urso, conosciuta al grande pubblico per il suo carisma televisivo, porta sul palco un’energia unica che promette di conquistare anche il pubblico teatrale.

BARBARA D’URSO RITORNA A TEATRO CON “TAXI A 2 PIAZZE”

La commedia, scritta dal maestro del teatro comico Ray Cooney, promette di regalare al pubblico serate all’insegna del divertimento e delle risate grazie alla trama coinvolgente e ai dialoghi brillanti. “Taxi a 2 Piazze” ha fatto la storia del teatro comico, ma questa nuova edizione promette di sorprendere anche i fan più affezionati. Per la prima volta, infatti, la protagonista è una donna: una tassista, interpretata da Barbara D’Urso, che conduce una doppia vita con due mariti, uno in Piazza Risorgimento e l’altro in Piazza Irnerio.

Una trama tanto esilarante quanto intricata, arricchita dalla regia di Chiara Noschese e da un cast d’eccezione, che include Rosalia Porcaro, nel ruolo della fedele e ironica amica della protagonista che conosce il mistero della sua doppia vita e sarà fondamentale nel tentativo di districare la matassa, e Franco Oppini, autentico veterano del teatro italiano. “Taxi a 2 Piazze” promette di portare una ventata di freschezza e attualità a una storia già amata dal pubblico italiano.