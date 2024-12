2 minuti per la lettura

Rassegna “L’Altro Teatro”: al via la nuova stagione al Rendano di Cosenza. Il 4 e il 5 gennaio va in scena la commedia “Mettici la mano”.

COSENZA – La stagione 2025 della rassegna “L’Altro Teatro” prende il via il 4 e 5 gennaio al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza. In scena, per la regia di Alessandro D’Alatri, “Mettici la mano”, una commedia che mescola risate e riflessioni profonde, firmata dallo scrittore Maurizio De Giovanni. Una commedia d’autore che promette di incantare il pubblico. Protagonisti della serata saranno Antonio Milo e Adriano Falivene, entrambi noti per i loro ruoli nella popolare serie televisiva “Il Commissario Ricciardi”.

Un inizio scoppiettante per un 2025 che porterà emozioni e risate sul palcoscenico cosentino, grazie all’impegno della compagnia L’Altro Teatro, diretta da Giuseppe Citrigno e Gianluigi Fabiano. Con il supporto dell’amministrazione comunale di Cosenza e il co-finanziamento della Regione Calabria, questa nuova stagione si preannuncia ricca di appuntamenti pronti a offrire nuovi spunti di riflessione e tanto divertimento.

RASSEGNA “L’ALTRO TEATRO”: AL VIA CON LA COMMEDIA “METTICI LA MANO”

Ambientata nella Napoli del 1943, la pièce trasporta il pubblico in uno scenario di grande tensione. La città è devastata dai bombardamenti e tre personaggi si rifugiano in uno scantinato. Bambinella (Adriano Falivene), un femminiello sopravvissuto grazie alla prostituzione, si trova a fare i conti con il brigadiere Maione (Antonio Milo), un uomo di legge incaricato di arrestare Melina (Elisabetta Mirra), una giovane che ha ucciso il Marchese di Roccafusca. Un dramma che, tra silenzi e parole, esplora temi universali come la vita, la morte, la giustizia e la fede, con una Napoli che, pur distrutta, non perde la sua umanità.

Le musiche di Marco Zurzolo e l’intensa recitazione degli attori, tra cui la straordinaria Elisabetta Mirra nel ruolo di Melina, arricchiscono l’atmosfera. Un viaggio nel cuore pulsante della storia, tra le rovine di una guerra che ha segnato il destino di intere generazioni.

MASSIMO LOPEZ E TULLIO SOLENGHI

La rassegna prosegue il 14 e 15 gennaio. Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palco con “Dove eravamo rimasti”, uno spettacolo che promette di far ridere e riflettere. Con la Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio, Lopez e Solenghi offriranno un mix irresistibile di sketch comici, musica e video. Non mancheranno momenti memorabili, tra cui una parodia della figura di Sgarbi e un confronto esilarante tra Mattarella e Papa Bergoglio.