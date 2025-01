Edoardo Ferrario in scena con “Performante” al Teatro Auditorium Unical

3 minuti per la lettura

Edoardo Ferrario torna in scena con “Performante”. Grande attesa al Teatro Auditorium Unical per lo spettacolo di stand-up comedy. L’appuntamento è per il 20 febbraio.

ARCAVACATA (COSENZA) – Edoardo Ferrario, tra i comici italiani più acuti e amati del panorama contemporaneo, è pronto a tornare sul palco con il suo nuovo spettacolo di stand-up comedy “Performante”. L’appuntamento, inizialmente previsto al Teatro Italia di Cosenza, si sposterà al Teatro Auditorium Unical (TAU) il 20 febbraio alle ore 21.00, per rispondere alla crescente domanda di biglietti. L’evento, organizzato da Be Alternative e L’Altro Teatro, promette una serata imperdibile per gli amanti della comicità intelligente e sagace di Ferrario.

CAMBIO LOCATION: INFORMAZIONI UTILI

I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova location e saranno riassegnati in base al settore di provenienza. I biglietti di “Platea posto unico” verranno spostati nel settore “Platea A posto unico”, mentre quelli di “Galleria posto unico” verranno ricollocati nel settore “Platea B posto unico”.

Chiunque desideri richiedere il rimborso potrà farlo entro il 28 gennaio 2025 attraverso il circuito TicketOne o presso il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto. Per gli acquisti online, la procedura è disponibile al link: www.rimborso.info. È importante conservare il titolo di accesso, indispensabile per ottenere il rimborso. I biglietti sono ancora disponibili presso i punti vendita autorizzati e sul sito ufficiale di TicketOne.

EDOARDO FERRARIO IN SCENA CON “PERFORMANTE”: UNO SPECCHIO IRONICO SULLA SOCIETÀ MODERNA

Nel suo nuovo spettacolo, Edoardo Ferrario esplora con la sua inconfondibile ironia i paradossi e le contraddizioni della società contemporanea. Il comico invita il pubblico a riflettere su temi complessi con la leggerezza di un sorriso e la profondità di una risata intelligente. Tra crisi climatica, ascesa degli influencer, iper-esposizione mediatica, e l’esilarante contraddizione tra chi sogna la tranquillità e un mondo che ci vuole costantemente attivi, lo spettacolo promette di far riflettere e ridere a crepapelle.

Dalla nostalgia delle epoche recenti all’invasione del digitale, Ferrario affronta con arguzia argomenti come l’ansia di performare in ogni aspetto della vita, la suscettibilità dei social, l’offesa telematica come mestiere non riconosciuto, le difficoltà di vivere in una società che sembra considerare il riposo un peccato capitale. Attraverso il suo sguardo tagliente, lo spettacolo si fa specchio di un tempo in cui la pressione costante a essere produttivi trasforma persino i momenti di ozio in una colpa da giustificare. Ed è così che il miraggio di una casa in campagna diventa simbolo di fuga dalla frenesia urbana.

Con il suo stile comico tagliente ricco di riferimenti alla cultura pop, Ferrario ci porta a riflettere su come anche figure insospettabili sembrano dover recitare il proprio show. Ed è qui che il comico non risparmia proprio nessuno. In un’epoca in cui persino l’elettrauto sotto casa è diventato una star del web, l’artista ci regala una prospettiva unica sui dilemmi e sulle assurdità della società moderna. Non mancano le riflessioni sul futuro. Uno sguardo ironico alla speranza che l’intelligenza artificiale possa risolvere non solo i problemi del mondo, ma anche quelli esistenziali.