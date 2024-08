Coppa Sila, seconda vittoria per Cassibba

1 minuto per la lettura

COSENZA – Seconda vittoria consecutiva per Samuele Cassibba in Coppa Sila. Cassibba, il ragusano della Scuderia Ateneo Motorsport su Nova Proto Sinergy V8 ha vinto e firmato ancora una volta l’Albo D’Oro della Coppa Sila, la storica gara organizzata dall’AC Cosenza, giunta alla 43esima edizione e dedicata all’indimenticato Domenico Scola. Sul podio anche il pugliese Leogrande ed il calabrese Iaquinta con le Osella. Ottimi Aragona e Gabry Driver in top ten. Quinta piazza per un altro padrone di casa come Antonio Fuscaldo, il pilota Cosenza Corse che ha trovato un buon feeling con l’Osella PA 21. Punti decisivi di CIVM per il catanzarese Francesco Ferragina su Elia Avrio Suzuki, il portacolori della Scuderia Vesuvio ha vinto la classe E2SC 1600 con il 6° posto assoluto. Straordinario successo in gruppo E1 con la settima piazza in top ten per Giuseppe Aragona su Volkswagen Golf 7 Audi, il driver di Villapiana della Piloti per Passione neo campione Italiano Supersalita E1, ha aggiunto una perla ad una stagione superlativa. Ottavo Gabry Driver, in casa il portacolori RO Racing ha portato la Ferrari 458 con cui è in corsa per la Coppa GT Cup in Supersalita. Nona Piazza per il rientrante reggino Carmelo Scaramozzino che è tornato in Sila sulla Radical SR4. Ha completato la top 10 il bravo Davide D’Acri su Citroen Saxo, con cui si è classificato 2° in E1 e primo della classe 1600.

Appassionante e coinvolgente la sfida cosentina per la Racing Start RSTB dove Sandro Belmonte su Peugeot 308 ha contenuto Francesco Costabile su MINI per 6 decimi di secondo, complici un paio di sbavature di guida di Costabile.

Angelo Mercuri su Fiat 500, ha dominato il Campionato Italiano “Le Bicilindriche”, il pilota di Lamezia Terme della New Generation con il successo in Sila ha allungato le mani sul 10° titolo tricolore.