Anzianotti, un anno di successi nel nuoto e nelle bici. Ora si riparte

Gli Anzianotti sono pronti a ripartire dopo un anno da incorniciare, ricco di grandi successi nel nuoto e nelle bici

COSENZA – È stato un 2024 da incorniciare per gli Anzianotti, che dopo la pausa estiva (per modo di dire, viste le tante gare sostenute nella stagione) sono pronti a ripartire con gli allenamenti in attesa della prima competizione agonistica: appuntamento domenica 10 novembre 2024 per il Trofeo Swim Master.

LE GARE IN BICI

Nel frattempo anche la squadra ciclistica non ha mai smesso di pedalare, con risultati altrettanto invidiabili, alcuni hanno affrontato eventi e gare fra le più importanti in Italia fra bici da corsa e mountain bike come: la Nove Colli di Cesenatico, la Herp Sudtirol Dolomites con Raffaele De Benedittis che ha ottenuto un ottimo piazzamento, e la Sportful Dolomiti Race con Marco Aloe, eventi che hanno visto la partecipazione di migliaia di atleti provenienti da tutto il mondo.

Non sono mancate altre partecipazioni in Calabria e fuori regione fra cui la Sila Epic, la Marathon degli Aragonesi a cui ha partecipato Giuseppe Centrone. La Marathon del Salento, la Marathon del Gransasso e la Granfondo di Ragusa.

I SUCCESSI DEGLI ANZIANOTTI NEL NUOTO

Nel nuoto sono stati tanti i titoli conquistati durante la stagione. Il 2023 si è chiuso con un grande risultato ai campionati Italiani master di nuoto a Torino: a dicembre infatti il nostro Enzo Foglia è risultato primo classificato sia nei 50 rana (tempo 40″83) che nei 100 misti (tempo 1’20″99).

Poi, dopo i costanti e serrati allenamenti nella vasca dello Scorpion di Rende con i mister Gagliardi & Maletta, a giugno 2024 ecco i Campionati Italiani di nuoto master a Riccione: qui Foglia si conferma primo classificato nei 100 sl (tempo 1’10″01) e nei 100 rana (1’30″98), secondo classificato nei 200 rana (3″24″13).

Anzianotti on fire anche nella Classifica nazionale mezzo fondo: qui nella Categoria M 35 il primo classificato è Giovanni Mazzuca, nella stessa Categoria M 35 gli Anzianotti sono presenti anche con il quinto classificato: Giovanni De Maria; nella Categoria M50 terzo classificato è il nostro Francesco Garrafa mentre nella Categoria M 35 Femminile la prima classificata è Angela de Luca,

presenza costante sul podio.

La “triade” M35 ricorre anche nella Classifica nazionale fondo: qui il secondo classificato è Giovanni Mazzuca mentre Giovanni De Maria è settimo, Angela de Luca nella Categoria M 35 femminile è invece la seconda classificata.

I TRAGUARDI DELLA SQUADRA

Grandi singoli che rendono grande una squadra: nella classifica nazionale squadre fondo e mezzo fondo infatti l’ottavo posto è proprio della Asd Anzianotti, con successi ottenuti grazie alla partecipazione e agli eccezionali piazzamenti degli atleti in tantissime gare svolte in tutta Italia.

Nella gara in acque libere più impegnativa d’Italia, la traversata dello Stretto di Messina i nostri atleti hanno conquistato risultati di prestigio, Angela De Luca 3ª assoluta master e 1ª categoria m35, Giovanni Mazzuca 4° assoluto master e 3° categoria m35, Giovanni Bruno 3° categoria m50, Giovanni De Maria 7° categoria m35.

E dopo aver attraversato lo Stretto a nuoto i nostri campioni hanno conquistato la Sicilia nel Grand Prix Sicilia open water, un circuito di gare che si svolge nelle più belle località siciliane. Gli ottimi risultati ottenuti in tutte le gare hanno consentito alla squadra degli Anzianotti di conquistare il secondo posto nella classifica generale, di seguito i risultati individuali conseguiti: Giovanni Mazzuca 3° assoluto Gp Fondo, Angela De Luca 2ª assoluta Gp Fondo, Categoria M 35 Femminile seconda classificata Angela de Luca, Categoria M 35 secondo classificato Giovanni Mazzuca, Categoria M 35 terzo classificato Giovanni De Maria.

E poi i trofei vinti in piscina. Trofeo swimming master: secondo posto di squadra; Campionato regionale master Calabria: secondo posto di squadra, Coppa Fin Calabria: terzo posto di squadra.

TRA I SUCCESSI DEGLI ANZIANOTTI 10 RECORD REGIONALI NEL NUOTO

Durante la stagione 2023-24 sono stati realizzati dagli Anzianotti 10 diversi Record regionali: Clementina Salerno (M65) 100 dorso, Giada De Lorenzo (M35) 100 rana e 200 rana, Angela de Luca (M35) 200 sl, nella Staffetta 4×50 Mix Mix Foglia, De Benedittis, Tocci, De Lorenzo, nella Staffetta 4×50 Mix Foglia, Tocci, De Maria, Bilotta, Enzo Foglia 50 rana, 50 sl , 100 dorso e 100 sl.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Dopo la gara del 10 novembre, il calendario delle attività Master per la stagione sportiva 2024/2025 del Comitato regionale Fin riprenderà con l’anno nuovo: il 12 gennaio prima tappa della Coppa Fin, il 2 febbraio campionato regionale, il 2 marzo la seconda tappa della Coppa Fin, il 13 aprile il V Trofeo “Sergio Mirante” a Squillace Lido, l’11 maggio il Trofeo Swimming e il 1° giugno

la Coppa Fin Calabria a squadre.