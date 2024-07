Giulio Carofiglio: la giovane promessa del basket vola da Cosenza agli USA

2 minuti per la lettura

Giulio Carofiglio, giovane promessa del basket, vincitore di una prestigiosa borsa di studio, a settembre volerà da Cosenza alla Putnam Science Academy (Connecticut).

Un sogno che prende forma, uno spicchio alla volta, come la palla a spicchi che lo ha conquistato fin da bambino. Giulio Carofiglio, sedicenne cestista di Cosenza, sta vivendo un momento di straordinaria felicità e svolta nella sua giovane carriera. Vincitore di una prestigiosa borsa di studio, a settembre Giulio lascerà l’Italia per volare negli Stati Uniti, dove studierà e giocherà a basket alla Putnam Science Academy in Connecticut.

GIULIO CAROFIGLIO: LA GIOVANE PROMESSA DEL BASKET

Il giovane talento, classe 2007, con i suoi 193 centimetri di altezza e 90 chilogrammi di peso, si prepara ad affrontare questa nuova avventura con grande entusiasmo e determinazione. La Putnam Science Academy, istituto di eccellenza nel panorama sportivo scolastico statunitense, ha conquistato il titolo di campione per quattro volte, puntando su cinque pilastri fondamentali: sviluppo individuale, lavoro di squadra, sportività, rispetto e leadership. Valori che Giulio ha già iniziato a fare propri, grazie anche al supporto del coach Manu Gallo e del preparatore atletico Carlo Aloe, che lo stanno guidando per affrontare al meglio questa importante sfida.

Giulio ha mosso i primi passi nel mondo del basket con la Micromega. Sin dal primo contatto con il pallone ha capito che quella sarebbe stata la sua strada. Il legame con il basket è diventato così forte che ha scelto di trasferirsi a Roseto degli Abruzzi per giocare con la Roseto Basketball Academy, dove ha partecipato al campionato Under 17 Eccellenza e alla serie C. Lì, ha avuto l’opportunità di confrontarsi con i migliori team europei nell’European Youth Basketball League (EYBL), affinando le sue capacità e mettendosi in luce come uno dei giovani più promettenti del panorama italiano.

Durante l’off season, Giulio non ha mai smesso di allenarsi, frequentando la Court Mln a Milano, una struttura gestita da Claudio Negri e Ashley Ravelli. Un’opportunità per confrontarsi con altri giocatori di alto livello, migliorando ulteriormente le sue competenze tecniche e tattiche.

IL SOGNO OLTRE OCEANO

Neanche in estate Giulio si concede una pausa. Partecipa ai vari tornei organizzati dalla Federazione Italiana Pallacanestro, vincendo recentemente una competizione a Reggio Calabria che gli avrebbe garantito un pass nazionale. Ma il richiamo dell’America è troppo forte: Giulio ha deciso di rinunciare alla finale per inseguire il suo sogno oltre oceano.

Con la valigia pronta e il cuore colmo di speranza, Giulio si prepara a partire per gli Stati Uniti, consapevole che questa esperienza rappresenta un passo fondamentale per il suo futuro. La Putnam Science Academy non sarà solo un luogo di formazione scolastica e sportiva, ma anche un trampolino di lancio verso traguardi sempre più ambiziosi. Giulio Carofiglio, il giovane talento cosentino, è pronto a far decollare il suo sogno americano, un canestro alla volta.