Calcio, è ufficiale: il Cosenza riparte da Ursino e Delvecchio

COSENZA – Il Cosenza calcio getta le basi per la nuova stagione e lo fa rinnovando completamente i vertici dell’area tecnica: è ufficiale infatti l’ingaggio di Beppe Ursino come nuovo direttore generale della società, e di Gennaro Delvecchio come nuovo direttore sportivo.

Beppe Ursino, calabrese di Roccella Jonica, storico direttore sportivo del Crotone, arriva con un carico di esperienza importante, caratterizzata da promozioni nella massima serie con la società pitagorica e la scoperta di numerosi talenti e riconosciute capacità organizzative.

Gennaro Delvecchio, invece, 46 anni, arriva dall’Hellas Verona dove era il vice direttore sportivo, al fianco di Sean Sogliano. Alle sue spalle anche esperiemze come responsabile dei vivai di Bari e Lecce (con riconoscimento di miglior responsabile 2022/23). Prima di diventare dirigente, è stato un centrocampista che in carriera ha vestito anche le maglie di Castrovillari e Catanzaro.

Ursino e Delvecchio si metteranno subito al lavoro per la società rossoblù: primi passi la scelta del nuovo allenatore (è in programma un incontro col tecnico William Viali) e poi la decisione sul riscatto di Gennaro Tutino.