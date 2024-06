Cosenza Calcio, l'assalto del Cesena e della Reggiana ai gioielli rossoblù

1 minuto per la lettura

Il mercato di Serie B potrebbe accendersi a scapito della rosa del Cosenza: Cesena e Reggiana pronte a fare spesa in casa del presidente Guarascio

COSENZA – I rumors che, dal sempre molto chiacchierone calcio mercato, arrivano. Quelli che riguardano il Cosenza Calcio, al momento, non sono troppo piacevoli, anzi diciamo quasi fastidiosi. Ci sono alcune società che hanno puntato il mirino verso giocatori tesserati con il Cosenza e alcuni che hanno giocato con la maglia rossoblù nella passata stagione ma non sono di proprietà del Cosenza.

SERIE B, IL COSENZA TERRA DI CONQUISTA DI MERCATO, CESENA E REGGIANA CI PROVANO

In particolare la neopromossa Cesena (che ha un budget per costruire la squadra quasi il doppio del Cosenza, 12milioni di euro) sta cercando di fare la spesa a via Degli Stadi. Il primo della lista pare sia il nostro numero uno , Alessandro Micai. Insieme al portiere (tra i migliori di tutta la serie B) il Cesena vorrebbe avere nel suo organico anche Fontanarosa e Zuccon e si parla anche di Marras. Anche la Reggiana di William Viali guarda con interesse in casa nostra.

Si parla di Calò e di Meroni (quest’ultimo però potrebbe rinnovare con il Cosenza se…) che Viali conosce bene e apprezza visto che con lui non sono mai usciti dal terreno di gioco. Sul fronte allenatore, al momento solo Bucchi ha mostrato interesse verso la proposta del Cosenza. Cristian Bucchi, 47 anni, in passato non recente ha allenato anche Sassuolo (2017), Empoli (2019) poi Triestina e Ascoli.